Acht jaar cel geëist tegen man uit Tadzjikistan wegens deelname aan IS

Een man uit Tadzjikistan moet als het aan justitie ligt acht jaar de cel in. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is hij lid van ISKP, een tak van de terroristische groepering Islamitische Staat (IS). Hij hield zich in meerdere landen, waaronder Nederland, bezig met het werven van leden voor IS-cellen om aanslagen voor te bereiden. Twee jaar na zijn aanhouding stond de man maandag terecht bij de rechtbank Rotterdam.

De 31-jarige Tadzjiek werd in 2023 aangehouden in Eindhoven na een uitvoerig opsporingsonderzoek dat startte met een ambtsbericht van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Een jaar eerder was de verdachte met zijn vrouw vanuit Oekraïne naar Nederland gekomen, daags na de Russische inval. De officieren van justitie:

“In een notendop: verdachte stelt zichzelf beschikbaar voor de jihad van IS, óf door te gaan vechten in een strijdgebied óf door een aanslag te plegen in het Westen. Daarnaast werft hij anderen voor IS. Daarmee creëert hij aanslagpotentieel voor IS in het Westen. Verder zamelt hij geld in voor IS.”

Afghaanse tak van IS

ISKP, voluit de Islamitische Staat in de Khorasan Provincie, is kort gezegd de Afghaanse tak van IS. ISKP ziet zichzelf niet als zelfstandige organisatie maar claimt deel uit te maken van het kalifaat van IS, als een provincie van dit kalifaat. In IS-documenten en propaganda vanaf januari 2015 wordt ISKP consistent als onderdeel van IS gepresenteerd. De tak wordt verantwoordelijk gehouden voor bloedige aanslagen in onder meer Kaboel en Moskou.

Deelname aan IS

Uit het onderzoek komt naar voren dat de verdachte in 2016 al een poging opderneemt om uit te reizen naar Syrië om zich bij IS te voegen. Dat plan mislukt nadat hij in Turkije wordt opgepakt en uitgezet naar Oekraïne. Daar zet hij zijn deelneming aan IS voort door deel uit te maken van een cel van IS, zo denkt het OM. Eenmaal in Nederland onderhoudt de verdachte contact met andere IS-leden, ook met personen die later in andere Europese landen veroordeeld worden voor betrokkenheid bij IS. Eén van hen vraagt via Telegram aan de verdachte wanneer ze hier een aanslag gaan plegen. Verdachte antwoordt dat hij nog wat geduld moet hebben.

‘De daad die echte impact zal hebben’

Dat geduld moet volgens verdachte betracht worden om te voorkomen gepakt te worden voor iets kleins, zodat men in staat zal zijn om iets met grote impact te doen, hij noemt daarbij de aanslagen in Frankrijk en België als voorbeeld. Daarbij merkt verdachte op: ‘Ongelovigen denken dat zij ISIS verslagen hebben, maar ze weten dat ze niet veilig zijn en ze zijn bang.’. Hij verstrekt IS-propaganda aan een infiltrant die wordt ingezet en vertelt vol vuur over de IS-ideologie: “Hij zei dat hij ook iets wilde doen - soms kijkt hij naar de kinderen van ongelovigen en voelt hij echte woede, wil hij die kinderen doden. Maar we moeten onszelf sparen voor de daad die echte impact zal hebben.”

Zingen over IS-leider Al Baghdadi

De verdachte lijkt op zijn hoede voor de autoriteiten. Op de vraag van de politie-infiltrant of hij dacht dat zijn telefoon in de gaten werd gehouden, antwoordt hij: ‘(. . .) Ik geloof zonder meer dat het zo is broeder. Alhamdullilah heb ik niets daar. Vroeger downloadde ik veel video's en was die altijd aan het kijken...was altijd in contact met de broeders in Oekraïne. Hier nu niet’.

De verdachte vertelt dat hij het nieuws over IS via Telegram volgt. Ook blijkt uit opgenomen communicatie dat hij in juni 2023 als hij alleen in de auto zit luidkeels een nashid meezingt over Al-Baghdadi als grote leider en dat de liefde van de jihad voortkomt uit het geloof.

Aanslagpotentieel

Ook al was er geen concrete aanslag op handen, voor het OM is het glashelder dat met zijn aanhouding is voorkomen dat het aanslagpotentieel dat verdachte heeft opgebouwd, zich vroeg of laat zou verwezenlijken. Wat verdachte heeft gedaan, is een buitengewoon ernstige vorm van deelneming aan IS. Daarom is een langdurige gevangenisstraf gepast, aldus de officieren van justitie:

Wat verdachte heeft gedaan, is precies wat IS nodig heeft om een grote dreiging te kunnen vormen in het Westen, ook na de val van het kalifaat. Het creëert een reservoir aan aanslagplegers, die ingezet kunnen worden als de tijd rijp is. En als dat moment zou zijn gekomen, dan was verdachte er onmiddellijk voor gegaan, daar is geen twijfel over mogelijk.