Daley Blind weg bij Ajax

Carrière

Blind (Amsterdam, 9 maart 1990) doorliep vanaf zijn achtste de jeugdopleiding van Ajax. Hij maakte zijn debuut in het eerste elftal op 7 december 2008 in de wedstrijd FC Volendam - Ajax (1-2). De linksbenige speler werd in de tweede seizoenshelft van het seizoen 2009-2010 verhuurd aan FC Groningen om vervolgens terug te keren bij Ajax.

Manchester United

In de daaropvolgende seizoenen werd hij als Ajacied vier keer kampioen (2011, 2012, 2013 en 2014) en won tevens de Johan Cruijff Schaal (2013). In de zomer van 2014 vertrok hij naar Manchester United. Vier jaar later keerde Blind terug in Amsterdam en legde hij in zijn eerste seizoen direct beslag op de dubbel. In 2019 won de Amsterdammer bovendien de Johan Cruijff Schaal.

333 wedstrijden

In het door corona stilgelegde jaar 2020 eindigde hij met Ajax bovenaan, om in zijn laatste twee volledige seizoenen wederom kampioen van Nederland te worden. Zijn totaal aantal kampioenschappen met Ajax in Nederland komt daarmee op zeven. Daarnaast won hij als Ajax-speler nog enkele individuele prijzen. In totaal speelde Blind 333 officiële wedstrijden, waarin hij dertien doelpunten maakte.

Afscheidswedstrijd in ArenA

Edwin van der Sar: “We zijn de afgelopen dagen met Daley tot overeenstemming gekomen om het nog lopende contract te beëindigen. Ik hoop dat hij bij een andere club nog een mooi vervolg gaat geven aan de laatste fase van zijn succesvolle voetballoopbaan. Er is met Daley afgesproken dat we samen gaan bepalen bij welke wedstrijd hij in de ArenA op een mooie manier afscheid kan nemen van de supporters.”