Ajax en Fluminense FC bereiken akkoord over Giovanni Manson Ribeiro

Giovanni

Giovanni Manson Ribeiro, die onder de naam Giovanni speelt, werd op 31 januari 2002 geboren in Bauru, Brazilië. In de zomer van 2020 kwam hij over van het Braziliaanse Santos FC. Op 30 augustus van dat jaar maakte de rechtspoot zijn debuut voor Ajax tijdens de wedstrijd Jong Ajax-Roda JC (0-4). In totaal kwam hij 36 keer in actie voor de beloften en maakte hij drie doelpunten.

Telstar

Manson Ribeiro werd vanaf de winterstop van seizoen 2021/2022 voor een half seizoen verhuurd aan sc Telstar.