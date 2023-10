RKC-doelman Etienne Vaessen gewond na botsing op het veld

Vaessen was na 84 minuten spelen hard in botsing gekomen met Brobbey. Hierbij ging het meteen helemaal mis. De keeper raakte bewusteloos en werd ter plekke in eerste instantie gereanimeerd. Al snel bleek dat het waarschijnlijk niet om hartproblemen ging, zo bevestigde algemeen directeur Frank van Mosselveld tegenover ESPN. ''Tijdens het van het veld brengen was hij alweer bij, maar hij wist niet waar hij was."

De wedstrijd werd bij een 2-3 tussenstand definitief gestaakt. Het is vanochtend onduidelijk hoe het met de doelman gaat. De club geeft zondagochtend aan geen verder nieuws naar buiten te brengen.