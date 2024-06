Koeman blij met een punt tegen Frankrijk: 'Vooraf voor getekend'

Ronald Koeman kan goed leven met de 0-0 tegen Frankrijk. De bondscoach zag dat de tegenstander gevaarlijker was, maar had wel moeite met de afgekeurde goal van Xavi Simons. Dit meldt de KNVB.

'Keeper niet belemmerd'

"Denzel staat in buitenspelpositie, maar hij belemmert de keeper niet. Hij zag de bal te laat en daarom reageerde hij niet. Maar dat was niet omdat Denzel daar stond", haalde Koeman het moment terug voor de camera van de NOS. "De scheidsrechter en de VAR hadden ook veel tijd nodig om een beslissing te nemen. Wanneer je het niet weet, vind ik dat je de goal gewoon goed moet keuren."

'Blij met gelijkspel tegen Frankrijk

Toch vindt Koeman dat Oranje met een punt niets te weinig heeft gekregen. "Ik ben blij met een gelijkspel. We hebben nu vier punten uit twee wedstrijden. Daar zou ik vooraf voor hebben getekend."

Snellere keuzes

"We moeten ook eerlijk zijn dat Frankrijk de gevaarlijkste ploeg was. Wij stonden verdedigend goed, maar waren te slordig in balbezit", vervolgde de bondscoach. "Dat komt natuurlijk ook door de tegenstander. Wij kregen minder tijd en ruimte om op te bouwen en dan moet je snellere keuzes maken. Zij zijn niet voor niets de EK-favoriet en kwalitatief, fysiek en qua ervaring misschien wel verder dan wij."

Wissels

Dat Koeman in de slotfase geen risico meer nam met zijn wissels, vindt hij geheel logisch. "Ik kan wel aanvallender wisselen, maar dan worden we ook kwetsbaarder achterin. Daar is dit elftal nog niet aan toe. Het was daarom misschien wat saai en verdedigend in de slotfase, maar zij hebben er uiteindelijk ook niets meer aan gedaan om dat te veranderen."

Overeind gebleven

Ook aanvoerder Virgil van Dijk deelt deze mening. "Het is niet gek dat je het tegen Frankrijk in fases moeilijk hebt. Verdedigend en op vechtlust zijn we overeind gebleven. Een punt is mooi meegenomen."

'Vol voor de winst'

"We gingen vol voor de winst, maar verliezen was ook geen optie", vulde Tijjani Reijnders even later aan. "Uiteindelijk moet je gewoon blij zijn met een punt zodat je het in de laatste wedstrijd tegen Oostenrijk af kunt maken. We mogen gelijkspelen dinsdag, maar natuurlijk willen we dat duel ook gewoon winnen."