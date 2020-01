Zonnig 2019 geeft panelenbezitters 8 procent meer opbrengst

De opbrengst van zonnepanelen was in 2019 door een hogere zoninstraling 8 procent hoger dan het langjarig gemiddelde. Dat blijkt uit berekeningen van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal met gegevens van Siderea.

Voor de opbrengst van zonnepanelen is de zoninstraling, hoeveel kracht de zon had, belangrijker dan het aantal zonuren. Volgens gegevens van Siderea was in 2019 de landelijk gemiddelde zoninstraling 8 procent hoger dan het langjarig gemiddelde van 1991 tot en met 2015.

50 euro meer

Voor een set van tien zonnepanelen van 3.000 wattpiek met optimale plaatsing levert de extra zoninstraling van 2019 een meeropbrengst van 50 euro op. In een gemiddeld jaar is de opbrengst van zo’n set 600 euro.

9,2 miljoen panelen op daken

Ongeveer 1 op de 10 huishoudens in Nederland heeft zonnepanelen. Op al deze daken lagen eind 2018 zo’n 9,2 miljoen zonnepalen met een gezamenlijk vermogen van 2.300 miljoen wattpiek. Van de stroom die deze panelen in 2019 hebben opgeleverd zouden 1,2 miljoen huishoudens een jaar in een elektrische auto kunnen rijden.

Prijzen blijven dalen

Zonnepanelen zijn de afgelopen jaren steeds goedkoper geworden, hoewel de prijs de laatste jaren wel minder snel daalt. Uit een marktinventarisatie die Milieu Centraal in 2019 heeft gedaan, blijkt dat de prijs nu 1,58 euro per wattpiek vermogen is. Een set van tien zonnepanelen van 3.000 wattpiek kost inclusief omvormer, installatie en btw ongeveer 4.700 euro. Een koper kan de btw van ongeveer 700 euro terugvragen van de Belastingdienst.