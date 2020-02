Astronaut Koch langste vrouw in de ruimte, na 328 dagen terug op aarde

Na een recordvlucht van 328 dagen in de ruimte in het International Space Station (ISS) heeft NASA-astronaut Christina Koch donderdag weer voet op de aarde gezet.

Landing

Ze stak haar duim omhoog na haar landing in Kazachstan met het ruimtevaartuig Soyuz. Koch en de twee andere bemanningsleden, Sojoez-commandant Alexander Skvortsov van Roscosmos en Luca Parmitano van ESA (European Space Agency), landden om 04:12 uur EST in Kazachstan, ten zuidoosten van de afgelegen stad Dzhezkazgan.

Recordvlucht Koch

Na een record te hebben gevestigd voor de langste enkele ruimtevlucht in de geschiedenis door een vrouw, keerde NASA-astronaut Christina Koch donderdag terug naar de aarde, samen met Sojoez-commandant Alexander Skvortsov van het Russische ruimteagentschap Roscosmos en Luca Parmitano van ESA (European Space Agency).

ISS

Effecten op langdurige ruimtevlucht

De uitgebreide missie van Koch biedt onderzoekers de mogelijkheid om effecten van langdurige ruimtevlucht op een vrouw waar te nemen, terwijl NASA van plan is om mensen terug te brengen naar de maan onder het Artemis-programma en zich voor te bereiden op de menselijke verkenning van Mars .

Lancering 14 maart 2019

Koch lanceerde 14 maart 2019, naast collega NASA-astronaut Nick Hague en de Russische kosmonaut Alexey Ovchinin. Haar eerste reis in de ruimte van 328 dagen is de op een na langste ruimtevlucht van een Amerikaanse astronaut en plaatst haar ook op de zevende lijst van cumulatieve tijd in de ruimte voor Amerikaanse astronauten met een of meer missies.

Ruimtewandelingen

Ter ondersteuning van NASA's doelen voor toekomstige menselijke landingen op de maan, voltooide Koch 5.248 banen van de aarde en een reis van 139 miljoen mijlen, ruwweg het equivalent van 291 reizen naar de maan en terug. Ze voerde zes ruimtewandelingen uit gedurende 11 maanden op een baan, inclusief de eerste drie volledig vrouwelijke ruimtewandelingen, en bracht 42 uur en 15 minuten buiten het station door. Ze was getuige van de komst van een tiental bezoekende ruimtevaartuigen en het vertrek van nog een dozijn.