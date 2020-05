Mini-longen ingezet om coronavirus te doorgronden

In de strijd tegen het coronavirus hebben stamcelbioloog Hans Clevers en zijn onderzoeksgroep in het Hubrecht Instituut een belangrijke stap gemaakt. 'Samen met onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum en de Universiteit van Maastricht is Clevers erin geslaagd in het lab gekweekte mini-versies van de menselijke darm te infecteren met het SARS-CoV-2 virus. Clevers publiceerde zijn onderzoek in het gerenommeerde tijdschrift Science', zo heeft het Longfonds laten weten.

Mini-longen volgende stap in strijd tegen coronavirus

De volgende stap in dit innovatieve onderzoek is ook de mini-long te besmetten. Dat levert belangrijke kennis op over de wijze waarop het virus de longen aanvalt en maakt de weg vrij naar het veilig testen van medicijnen. Longfonds is medefinancier van de ontwikkeling van de zogenaamde ‘mini-longen’. 'Onze rol als aanjager en medefinancier van deze state-of-the-art techniek blijkt nu ook relevant in het onderzoek naar corona. Daar zijn we vanzelfsprekend enorm trots op,' zegt Longfonds-directeur Michael Rutgers.

Route van coronavirus in cellen

De in het Hubrecht Instituut ontwikkelde mini-versies van darmen en longen beschikken over dezelfde epitheelcellen als echte organen. Dankzij deze zogenaamde ‘organoïden’ van levende cellen lukte het de onderzoekers het coronavirus in het laboratorium te vermenigvuldigen en was het mogelijk de reactie van de cellen op het virus te monitoren. Daardoor weten we nu meer over de route die het virus aflegt in de cellen. Organoïden zijn daarmee een belangrijke nieuwe onderzoeksmethode in de strijd tegen het coronavirus.

Een schat aan nieuwe inzichten

Dankzij de darmorganoïden is belangrijke kennis verkregen over het coronavirus. Een logische volgende stap in het onderzoek is het infecteren van longorganoïden. Zowel darm- als longepitheel bevatten zogenoemde ACE2-receptoren. Deze spelen een sleutelrol in het ziekteproces, omdat het virus via deze receptoren binnendringt. In de longen veroorzaakt het levensbedreigende ontstekingen. Het vernieuwende onderzoek zal een schat aan nieuwe inzichten opleveren en bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus.

Organoïden

Tien jaar geleden lukte het professor Hans Clevers met zijn onderzoeksgroep in het Hubrecht Instituut als eerste een mini-darm te kweken uit stamcellen. Inmiddels maakte hij ook organoïden van onder andere de nieren, eierstokken en verschillende onderdelen van de longen. De organoïden bootsen de functie van onze organen na. Ze worden al veelvuldig ingezet om medicijnen te testen.

LONGFONDS | Accelerate

De longorganoïden van de Clevers groep spelen eveneens een grote rol in het onderzoeksprogramma LONGFONDS | Accelerate. Dit internationale programma richt zich op het versnellen van medische doorbraken voor chronische longziekten als astma en COPD. Het Longfonds vroeg Hans Clevers voor de complexe longblaasjes organoïden te ontwikkelen, met het doel te onderzoeken hoe door COPD beschadigd longweefsel kan worden aangezet tot herstel.

Financiering van onderzoek

Een zeer substantieel deel van de donaties aan het Longfonds gaat naar wetenschappelijk onderzoek naar chronische longziekten. Michael Rutgers: 'Onderzoek is van fundamenteel belang om echte oplossingen voor longziekten mogelijk te maken. We zijn er trots op dat we dankzij het baanbrekende onderzoek binnen het onderzoeksprogramma LONGFONDS | Accelerate ook een directe bijdrage leveren aan in de strijd tegen corona. Het sterkt ons in onze missie belangrijk onderzoek aan te blijven jagen.'