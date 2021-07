Ruimtestation ISS even 'gekanteld' door onvoorzien inschakelen stuwraket

Donderdag is ruimtestation ISS onverwacht gekanteld nadat er ongepland stuwraketten van een module die net daarvoor had aangekoppeld opeens in werking traden. Dit meldt NASA vrijdag.

Multipurpose Laboratory Module (MLM) 'Nauka'

Na het aanmeren van de onbemande Multipurpose Laboratory Module (MLM), genaamd Nauka, aan het internationale ruimtestation donderdag om 09.29 uur EDT (15.29 uur Nederlandse tijd), voerden Russische kosmonauten aan boord van het ruimtestation lekcontroles uit tussen Nauka en de servicemodule.

Stuwraket Nauka in werking

Om 12.45 uur EDT (18.45 uur Nederlandse tijd) merkte het vluchtleidingsteam van Mission Control Houston het ongeplande in werking treden van de MLM-stuwraketten op waardoor het gehele ISS-ruimtestation begon te kantelen en van positie veranderde. Grondteams in Houston kregen door in te grijpen na drie kwartier het ISS weer in juiste positie en stabiel.

Bemanning ISS niet in gevaar geweest

'De bemanning is nooit in gevaar geweest en verkeert niet in gevaar, en vluchtcontrollers in Mission Control Houston houden de status van het ruimtestation in de gaten', aldus NASA.

Nauka

De onbemande Multipurpose Laboratory Module (MLM), genaamd Nauka het Russische woord voor 'wetenschap', kwam acht dagen nadat het was opgestegen vanaf de Baikonoer Cosmodrome in Kazachstan aan bij het internationale ruimtestation ISS. MLM Nauka zal voor toekomstige operaties dienen als een nieuwe wetenschappelijke faciliteit, aanleghaven en luchtsluis voor ruimtewandelingen.