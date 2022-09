Lancering Artemis I opnieuw uitgesteld

Zaterdagavond zou NASA een tweede lanceringspoging doen voor de Artemis I-missie. Het startvenster van twee uur, het tijdsblok waarin een lancering mogelijk is, begon om 20.17 Nederlandse tijd maar vanwege technische problemen is de lancering opnieuw uitgesteld.

1e lanceringspoging afgebroken vanwege technische problemen

Het aftellen tijdens de 1e lanceringspoging stopte afgelopen maandag, 40 minuten voor de beoogde lancering. Het vluchtteam nam de beslissing om de onbemande lancering uit te stellen na problemen met de koeling van een van de vier hoofdmotoren, een klepstoring en een waterstoflek.

Motoren raket eerder gekoeld

Missiemanagers kwamen afgelopen dinsdag bijeen om gegevens te bespreken en problemen op te lossen die zich tijdens die eerste lanceringspoging voordeden. Om het probleem van de gematigde motor te verhelpen, zullen NASA's lanceerteams in het Kennedy Space Center eerder in het aftellen beginnen met het koelen van de motoren van de raket.

Onbemande vlucht

ESA's European Service Module (ESM) blijft klaar om het Orion-ruimtevaartuig verder naar de maan te brengen. Hoewel er geen bemanning aan boord is van de Artemis I, is de ESM ontworpen om te voorzien in de basisbehoeften van astronauten, zoals water, zuurstof, stikstof, temperatuurregeling, kracht en voortstuwing, en de Orion-capsule naar zijn bestemming en terug te brengen.

Gunstige weersomstandigheden

Meteorologen van de US Space Force Space Launch Delta 45 voorspellen 60% gunstige weersomstandigheden, die gedurende het hele venster voor zaterdag zelfs nog verbeteren.

Live-verslaggeving

Het aftellen van de eerste lancering naar de maan sinds meer dan een halve eeuw begint zaterdagavond dus opnieuw. Bekijk hieronder de lancering van de krachtigste raket ooit gebouwd op 3 september vanuit het Kennedy Space Center van NASA in Florida, VS. Of volg de livestream op ESA Web TV vanaf 18:15 CEST (17:15 BST). Het startvenster loopt van 20:17 tot 22:17 CEST.

Update 17.17 uur: 2e lanceringspoging opnieuw uitgesteld

De 2e lanceringspoging van de Artemis I is zaterdag om 17.17 uur Nederlandse tijd opnieuw uitgesteld. 'De lanceringsdirecteur zag af van de Artemis I-lanceringspoging vanwege technische problemen', zo laat NASA zaterdag weten.

Lekkage vloeibare waterstof

Teams kwamen een vloeibaar waterstoflek tegen tijdens het laden van het drijfgas in de kern van de Space Launch System-raket. Meerdere pogingen tot probleemoplossing om het gebied van het lek aan te pakken door een afdichting opnieuw te plaatsen in de snelkoppeling waar vloeibare waterstof in de raket wordt gevoerd, hebben het probleem niet opgelost. Ingenieurs blijven aanvullende gegevens verzamelen.