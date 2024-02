Nieuwe veel goedkopere batterij op keukenzout veelbelovend

Goedkoper alternatief

'Hiermee bieden ze een goedkoper alternatief voor lithium-ion batterijen die bestaan uit zeldzame materialen en een hoge CO2 -footprint hebben', zo meldt de TU Delft.

Keukenzout

Recent is een artikel in Nature Energy gepubliceerd door Marnix Wagemaker en Alexandros Vasileiadis in samenwerking met onderzoekers van de Chinese Academie of Sciences, over snel opladen van Na-ion (Natrium) batterijen en verbeteringen die zijn gemaakt aan de negatieve elektrode. Deze kunnen worden gemaakt van organische materialen. Hierdoor wordt de afhankelijkheid van zeldzame materialen die niet uit Europa komen verkleind.

Pluspunt: ook de kathode wordt verbeterd

De Delftse onderzoekers hebben ook de andere kant verbeterd en daarover gepubliceerd. In dit artikel in Nature Sustainability Fast-charge high-voltage layered cathodes for sodium-ion batteries wordt de ontwikkeling van een nieuwe positieve elektrode, op basis van ontwerp principes die ze in 2020 in Science hebben gepubliceerd, Rational design of layered oxide materials for sodium-ion batteries.

'Het beste van twee mogelijke structuren'

Vanuit deze ontwerp principes is een materiaal ontworpen dat het beste van twee mogelijke structuren combineert: een hoge energie dichtheid wordt met snel laden gecombineerd. Als extra bonus blijkt het materiaal heel geleidelijk van structuur te veranderen tijdens het laden en ontladen, waardoor het ook nog langer meegaat. Het bevat bovendien geen kobalt zoals nog vaak in Li-ion kathodes.

Vervolgstappen

Dankzij het groeiende kennis over deze batterij materialen het derde Groeifondsproject duurzame batterij technologie de volgende stap worden voorbereid. Daarin wordt naast het Li-ion batterijen onderzoek, ook het Na-ion onderzoek Nationaal aangepakt. Het batterijen onderzoek wordt verder uitgebreid waardoor deze technologie op nationale en Europese markt kan worden toegepast.