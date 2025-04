Man verdacht van aanranding

Amsterdam

Op woensdag 12 maart is een 34-jarige Italiaanse man uit Hilversum aangehouden door team seksuele misdrijven van Amsterdam. De man wordt verdacht van meerdere aanrandingen en een verkrachting. De verdachte was werkzaam als masseur in Hilversum, Almere en Amsterdam en heeft meerdere vrouwelijke slachtoffers gemaakt. De man zit nog in voorlopige hechtenis.