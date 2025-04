Wielrenner (40) overleden na aanrijding in Lisse

Slachtoffer in ziekenhuis overleden

Ondanks de hulp van omstanders en hulpverleners is de fietser helaas later in een ziekenhuis overleden. De politie doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht en is op zoek naar getuigen.

Aanrijding auto en racefiets

Rond 11.30 uur kregen hulpdiensten de melding van een aanrijding tussen een auto en een racefiets. Op de Mendeldreef ter hoogte van nummer 25 troffen agenten het slachtoffer, de fiets en de auto aan. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis waar hij helaas later overleed.

Uitgebreid onderzoek

Specialisten van het team Verkeersongevallen Analyse (VOA) hebben rondom de locatie van het ongeval een uitgebreid onderzoek gedaan. Getuigen worden gevraagd zich te melden.