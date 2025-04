ANWB op zoek naar duizenden fietsen

In Nederland zijn ruim 85 duizend kinderen die geen fiets hebben. Een fiets is voor een kind noodzakelijk om mee te kunnen doen met leeftijdsgenoten. Om mee naar school, de sportclub of naar vrienden te rijden. Daarom start de ANWB dit jaar weer een grote inzamelingsactie. Wie nog een goede, ongebruikte fiets over heeft, wordt gevraagd deze te doneren aan het ANWB Kinderfietsenplan. Alle maten zijn welkom!

Door de stijgende kosten van boodschappen, energie, gas en andere aankopen als schoolspullen hebben steeds meer ouders onvoldoende financiële middelen om ook nog een fiets voor hun kind te kopen. Een fiets geeft een kind vrijheid. Zo ook Noah (13), die vorig jaar een fiets gedoneerd kreeg: ‘Ik kan nu naar school fietsen en naar mijn voetbalclub. Ik train vijf keer in de week en droom ervan om profvoetballer te worden.' 'Zijn fiets heeft zijn leven en die mij veranderd', aldus de moeder van Noah.

Samen met 150 vrijwilligers zamelt de ANWB de komende weken fietsen in op 155 plekken verspreid over Nederland, waarna ze in een van de 75 lokale werkplaatsen worden opgeknapt. Via lokale maatschappelijke organisaties als Leergeld Nederland komen deze fietsen uiteindelijk terecht bij kinderen die geen fiets hebben.

Doneer een fiets en maak het verschil

Iedereen kan een ongebruikte fiets doneren aan het ANWB Kinderfietsenplan. De eigenaar kan de fiets naar een inzamelpunt in de buurt brengen. Of een vrijwilliger van de ANWB komt de fiets thuis ophalen, nadat de fiets is aangemeld op anwb.nl/kinderfietsenplan. De inzamelingsactie start op 14 april en loopt tot 27 juni.

Kijk voor meer informatie en de inzamelpunten op anwb.nl/kinderfietsenplan