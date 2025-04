Gemiddelde pensioenleeftijd voor het eerst boven de 66 jaar

Gemiddelde leeftijd

'De gemiddelde leeftijd waarop mensen met pensioen gingen was 66 jaar en 1 maand. Dat is ruim 2 maanden later dan in 2023', aldus het CBS.

Meer werknemers met 67 jaar met pensioen

Sinds 2013 loopt de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan ongeveer gelijk op met de AOW-leeftijd. In 2024 is de AOW-leeftijd verhoogd naar 67 jaar. Daardoor was in 2024 een groter deel van de werknemers 67 jaar op het moment dat ze met pensioen gingen dan een jaar ervoor: 40 procent in 2024, tegen 6 procent in 2023.

Vroegpensioenregelingen

In 2024 was 77 procent van de werknemers 65 jaar of ouder toen ze met pensioen gingen. In 2014 was dat 47 procent, en in 2004 12 procent. Destijds konden mensen nog eerder stoppen met werken dankzij vroegpensioenregelingen. Die regelingen zijn na 2006 grotendeels afgeschaft. In 2004 ging bijna drie kwart van de werknemers met pensioen vóór hun 62e. In 2024 was dat minder dan 5 procent.

Pensioenleeftijd in alle bedrijfstakken toegenomen

De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers lag in 2024 ruim 5 jaar hoger dan in 2004. In alle bedrijfstakken is de pensioenleeftijd tussen 2004 en 2024 flink toegenomen.

Openbaar bestuur

Werknemers in het openbaar bestuur gingen in 2024 het vroegst met pensioen, met een gemiddelde leeftijd van 65,3 jaar. Daarna volgden de zorg, de bouw en het onderwijs. Deze vier bedrijfstakken waren samen goed voor ruim de helft van alle werknemers die in 2024 met pensioen gingen. In de overige dienstverlening was de pensioenleeftijd met 68,1 jaar het hoogst, gevolgd door de landbouw, bosbouw en visserij, en overige zakelijke diensten.