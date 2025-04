Werk steeds vaker belangrijkste inkomstenbron voor statushouders

Voor statushouders is werk steeds vaker de belangrijkste bron van inkomsten als ze langer in Nederland zijn. Dit meldt het CBS.

Bijna helft inkomen uit werk

In hun eerste jaar waren bijna alle statushouders die in 2014 een vergunning kregen afhankelijk van een uitkering of hadden geen inkomen. In 2023 had 47 procent werk als belangrijkste inkomstenbron. 'Statushouders die in de afgelopen jaren een verblijfsvergunning kregen, hadden sneller een baan dan de groep die langer geleden een vergunning ontving', aldus het CBS.

In kaart gebracht

Sinds 2017 onderzoekt het CBS elk jaar, in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Asiel en Migratie, hoe het asielzoekers vergaat die vanaf 2014 naar Nederland kwamen. Dit jaar worden de ontwikkelingen beschreven tot en met de eerste helft van 2024.

In 10 jaar verblijfsvergunning voor ruim 280.000 asielzoekers

Van 2014 tot en met juni 2024 kregen ruim 280 duizend asielzoekers een verblijfsvergunning asiel. De meeste statushouders kwamen uit Syrië (157 duizend), gevolgd door Eritrea (37 duizend). Andere statushouders kwamen onder andere uit Turkije, Afghanistan en Jemen.