'Weinig aandacht voor infectiepreventie in gehandicaptenzorg is te groot risico'

Infectiepreventie in de gehandicaptenzorg is nog steeds niet op orde, laat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zien in een nieuw rapport. De IGJ stelt onder meer dat medewerkers te weinig kennis hebben over hygiëne. Maar hygiëne en infectiepreventie zijn essentieel om goede zorg te kunnen blijven leveren, vooral in tijden van een uitbraak of epidemie. Dit zegt Anneke Augustinus van Vilans.

Schoon werken is voor iedereen belangrijk, maar in de gehandicaptenzorg nog net een beetje meer. Hulpverleners werken met kwetsbare cliënten, die vaak in een groep wonen. Zo verspreiden virussen zich sowieso al makkelijker. Zorgmedewerkers moeten zo veel mogelijk doen om dat te voorkomen. Het onderwerp laten liggen omdat er ‘nu geen tijd voor is’, is echt een risico.

Vilans herkent veel van de signalen die de IGJ beschrijft, al zien we gelukkig ook mooie stappen bij organisaties die actief met dit thema aan de slag zijn. De vraag die we echter nog veel krijgen is: ‘We hebben wel beleid, maar hoe krijgen we iedereen mee? En wat gaan ze dan concreet doen?’

Het is daarom cruciaal dat hygiëne op een praktische en laagdrempelige manier op de werkvloer wordt geïntroduceerd. Bijvoorbeeld met de ‘Schone Handen Helden Challenge’, die zorgmedewerkers met creatieve opdrachten en quizzen meer kennis over handhygiëne geeft. Dit soort initiatieven laten zien dat het wél kan, met de juiste ondersteuning.