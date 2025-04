Auto raakt total loss bij ongeval N33 bij Anderen

Middengeleider

Hij raakte ter hoogte van Anderen de macht over het stuur kwijt kwam en ramde over grote lengte de middengeleider van de N33. De auto raakte hierbij total loss.

Vrachtwagen maakt afzetting

Een achterop komende vrachtwagen zekerde het ongeval af door de truck voor het ongeval schuin op de weg te zetten. De bestuurder afkomstig uit Assen is in de ambulance onderzocht op letsel maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De N33 was tussen Gieten en Rolde tot 23.00 uur afgesloten. Berger Hamstra heeft de auto geborgen.