Rechter: Tandenborstels Philips en Boombrush voldoende verschillend van elkaar

Tandenborstels

De Diamondclean-tandenborstel van Philips uit de Sonicare-lijn is een sonische elektrische tandenborstel die in 2011 is ontworpen. De tandenborstel is sindsdien in verschillende (doorontwikkelde) varianten op de markt gebracht en is verkrijgbaar in het zwart en in het wit. Boombrush verhandelt sinds 2019 sonische elektrische tandenborstels. De tandenborstel van Boombrush is eveneens verkrijgbaar in het zwart en in het wit.

Philips

Volgens Philips lijkt het uiterlijk van de Boombrush te veel op dat van de Diamondclean. Philips wil dat de Boombrush-tandenborstel niet meer mag worden verhandeld, op straffe van een dwangsom van 50.000 euro per dag(deel) dat Boombrush dit verbod niet nakomt, met een maximum van 1.000.000 euro. Boombrush is het niet eens met Philips en betoogt dat haar tandenborstel in uiterlijk voldoende verschilt van die van Philips.

Oordeel rechter

De rechter stelt vast dat er verschillen bestaan in het uiterlijk van de diverse (sonische) elektrische tandenborstels die sinds de jaren '50 op de markt zijn, zodat er enige ontwerpvrijheid bestaat. De basisvorm van een (sonische) elektrische tandenborstel is echter door de gebruikseisen van een tandenborstel een gegeven. Dit heeft tot gevolg dat de Diamondclean-modellen beperkte bescherming genieten.

Boombrush

De rechter oordeelt verder dat de Boombrush-tandenborstel voldoende verschilt van de Diamondclean. Zo is de ring aan de bovenkant van het handvat van de Diamondclean aanzienlijk smaller dan bij de Boombrush. Ook heeft de Diamondclean een licht naar voren gebogen vorm, terwijl het handvat bij de Boombrush in een rechte lijn naar de opzetborstel loopt en heeft het handvat van de Boombrush een andere vorm dan dat van de Diamondclean. Voor wat betreft het auteursrecht weegt de rechter ook mee dat de Boombrush zwarte borstelharen heeft en dat de bovenkant van de opzetborstel grijs is, terwijl de opzetborstel van de Diamondclean geheel zwart of geheel wit is en de borstelharen wit, blauw en groen zijn.

De rechter komt tot de slotsom dat er geen sprake is van inbreuk de model- en auteursrechten die Philips stelt te hebben op de Diamondclean-tandenborstel. De vorderingen van Philips worden afgewezen.