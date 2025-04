Bewoners Haagse Vijzelstraat opgeschrikt door nachtelijke explosie

Bij een woning aan de Vijzelstraat in Den Haag heeft in de nacht van vrijdag 25 april op zaterdag 26 april een explosie plaatsgevonden. Dit meldt de politie die onderzoek doet en op zoek is naar getuigen.

Harde knal rond 05.00 uur

'Rond 05.00 uur hoorden bewoners een harde knal, waarna rook en vlammen volgden. Bij de explosie ontstond schade aan de woning en werd een ruit vernield. Er vielen geen gewonden. Vermoedelijk rende iemand na de knal richting een grijskleurige taxi die klaarstond', aldus de politie.

Getuigen

De recherche doet onderzoek naar de toedracht van de explosie. Omwonenden met camerabeelden wordt gevraagd zich te melden. Heeft u iets verdachts gezien in de nacht van vrijdag 25 april op zaterdag 26 april in de omgeving van de Vijzelstraat rond 05:00 uur? Of heeft u camerabeelden waarop iets verdachts te zien is? Of heeft u weet van eventuele conflicten die te maken hebben met deze explosie? Neem dan contact op met de politie via de opsporingstiplijn 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.