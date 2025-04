Verdachte aangehouden voor poging doodslag transpersoon

Overvallen in je eigen woning en bijna gewurgd worden. Het overkomt een 28-jarig slachtoffer die zich ook identificeert als transpersoon. 'Uitgebreid politieonderzoek heeft er vandaag toe geleid dat een 18-jarige verdachte is aangehouden op verdenking van poging doodslag', zo meldt de politie maandag.

Mes op de keel gezet

Afgelopen september heeft het slachtoffer een afspraak met een man. Ze ontmoeten elkaar ’s avonds bij het slachtoffer thuis in Amsterdam-Zuid. Als ze samen op de bank zitten, klinkt de deurbel. Op het moment dat het slachtoffer de voordeur opendoet, wordt hij hard naar binnen geduwd door twee onbekende personen. Maar het is de man die al in huis aanwezig is, die plots een mes pakt, deze op de keel van het slachtoffer houdt en hem vervolgens door de gang sleurt. Het slachtoffer krijgt harde klappen en schoppen. Meerdere keren zou er hardop zijn geroepen om het slachtoffer te wurgen. Na enkele minuten vluchtten de mannen de woning uit. Ze laten het slachtoffer happend naar lucht achter.

Transpersoon

'Wij hebben sterk het vermoeden dat het feit dat het slachtoffer een transpersoon is, een aanleiding is geweest voor dit incident. In Nederland mag je zijn wie je bent en houden van wie je wilt. Als er duidelijke aanwijzingen zijn dat discriminatie een rol gespeeld heeft, kan dat zelfs meer straf opleveren voor een verdachte', aldus de politie.

Aanhouding 18-jarige man

De afgelopen maanden heeft de recherche uitgebreid onderzoek gedaan en is er vandaag een 18-jarige man uit Rotterdam aangehouden op verdenking van poging doodslag.

Oproep

Mishandeld, gediscrimineerd, beledigd of bedreigd worden op basis van je afkomst, geaardheid, geloof of geslacht is iets dat in Nederland ten alle tijde onacceptabel, onaanvaardbaar en niet toegestaan is. Daarom roept de politie ook iedereen op zich te melden als zij slachtoffer zijn geworden van zo'n incident. Er staat altijd iemand van ons team Roze in Blauw klaar met een luisterend oor of om je te ondersteunen via 088-1691234 of mail naar roze-in-blauw.ad@politie.nl.