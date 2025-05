Explosie in woning in Veenendaal

Rond 22.00 uur was een harde knal te horen, waarna er brand ontstond. Een buurtbewoner kon de brand al vrij snel blussen. Door de brand ontstond er schade aan het gebouw. Er vielen gelukkig geen gewonden.

We hebben een zoekslag in de omgeving gemaakt, maar nog geen verdachte aangetroffen. Ook is er een buurtonderzoek gestart en zijn de eerste camerabeelden uitgekeken. De politie komt graag in contact met nog meer getuigen en zoekt aanvullende camerabeelden.