Versteijnen en Llovera met Team De Rooy in Dakar 2020

Zowel Versteijnen als Llovera hebben ruime ervaring met trucks in de Dakar Rally. De 34-jarige Versteijnen maakte in 2015 zijn debuut in de Dakar en deed iedereen versteld staan door ondanks enorme tegenslagen met de DAF de finish te halen. Ook in 2016 bereikte hij de eindstreep. In 2017 viel hij door een kapotte motor van de Scania op de laatste dag uit. In 2018 en 2019 koos de inwoner van Hilvarenbeek voor de Morocco Desert Challenge. Zijn meest recente rally was de Hungarian Baja afgelopen zomer met een ssv.

De 52-jarige Llovera deed in 1984 als skiër mee aan de Olympische Spelen. In 1985 raakte hij vanaf zijn middel verlamd. Dat weerhield hem er niet van deel te nemen aan 29 WRC-rally’s en in 2007 te debuteren in de Dakar met een Isuzu. In 2014 en 2015 stond hij aan de start met MD Rallye Sport, in 2016 en 2017 haalde hij de finish met een Bonver Tatra.



“We zijn erg blij met de toevoeging van Vick Versteijnen en Albert Llovera aan het team”, stelt teammanager Henk van Leuven. “Versteijnen komt aan de start met een Powerstar Evo2, die aanvankelijk gereserveerd was voor Federico Villagra. Vanwege de crisis in Argentinië kan hij helaas niet meedoen. Ook Ton van Genugten en Maurik van den Heuvel hebben aangegeven komend jaar geen deel uit te maken van Team De Rooy. Met Janus van Kasteren en Vick Versteijnen hebben we echter twee jonge coureurs in het team die alle vrijheid krijgen om voor een topklassering te gaan en daarin ook worden gecoacht door Gerard de Rooy. De snelle assistentie wordt verzorgd door Albert Llovera, voor wie momenteel in Rome een Powerstar Evo3 volledig wordt aangepast. Michiel Becx gaat met een Iveco Trakker rijden, waarmee hij extra onderdelen meeneemt ter ondersteuning van de Powerstars. Of Gerard zelf met de Iveco Powerstar Evo4 (met onafhankelijke wielophanging) aan de start van Dakar 2020 komt, wordt duidelijk na een gedegen test in Marokko in oktober.”



In Marokko zal Vick Versteijnen voor het eerst kennismaken met de Iveco. “Ik kijk erg uit naar die test. Met een torpedo rijden is niet nieuw voor me, maar met een automaat wel, dus dat is best spannend”, zegt Versteijnen, die wordt geflankeerd door navigator Teun van Dal en monteur André van der Sande. “Je mag wel zeggen dat het een droom is die uitkomt, om met Team De Rooy naar de Dakar te gaan. De kans kwam onverwachts voorbij via Janus van Kasteren, die een goede vriend van me is. Zo’n mogelijkheid grijp je natuurlijk met beide handen aan.”