Ford Mustang Mach-E biedt onvervalst Ford rijplezier

Of ze nu testritten maakten op bevroren meren, in verschroeiende woestijnen of hypermoderne rijsimulatoren gebruikten, engineeringteams van Ford werkten wereldwijd aan de ontwikkeling van de volledig elektrische Mustang Mach-E die de echte Mustang-rijervaring moet gaan bieden aan klanten over de hele wereld.

En als er één team precies weet wat de harten van Europese autorijders sneller doet kloppen, of wat hen juist helpt tot rust te komen en te ontspannen, is dat wel het team van de testfaciliteit in Lommel, België die al jaren verantwoordelijk zijn voor het alom geprezen prettige rijgedrag en de sublieme wegligging van Fords in Europa.

Hier werden unieke kenmerken van wielophanging, stuurinrichting, aandrijving en zelfs technologie voor bestuurdersassistentie gecombineerd om een Mustang Mach-E te produceren die voldoet aan de hoge verwachtingen die Europese bestuurders hebben van de allereerste volledig elektrische auto van Ford.

"Met de technologie van vandaag kunnen we in de virtuele wereld een auto zodanig ontwerpen dat onze eerste prototypes al een heel eind op weg zijn om het juiste karakter voor elkaar te krijgen. De kritische laatste tien procent kan echter alleen op de weg worden gerealiseerd", vertelt Geert van Noyen, Vehicle Dynamics Manager bij Ford Europa. "Het uitgebalanceerde en responsieve volledig elektrische platform van de Mustang Mach-E, bood ons de mogelijkheid de rijplezier-ervaring precies af te stemmen. Of dat nu gebeurde op de bochtige bergweg Trollstigen in Noorwegen, bij hoge snelheden op de Duitse autobahn of op hobbelige Britse B-wegen."

Essentieel voor het sportieve karakter van de Mustang Mach-E zijn de responsieve elektromotoren die de wielen aandrijven en de centraal onder de vloer gelegen batterij, die zorgt voor een laag zwaartepunt.

De technici van Ford gebruikten de honderd kilometer aan testbanen van de testfaciliteit in Lommel. Hier zijn allerlei soorten wegdek zijn nagebootst, van Belgische pavé tot Franse kasseien, naast wegdekreplica's uit landen als het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Spanje. Dankzij deze soorten wegdek kan een duidelijk Europees gevoel worden verwezenlijkt.

De wegen van Europa zijn vaak smaller en bochtiger. Ook gelden er vaak hogere maximumsnelheden dan op andere continenten. Dit vereist een unieke respons van de besturing van de Mustang Mach-E, die ondersteund wordt door speciaal geselecteerde instellingen voor de schokdempers, vering en stabilisatorstangen van de wielophanging.

Zelfs de banden zijn specifiek gekozen voor de ideale balans tussen grip en rijcomfort in de grote verscheidenheid aan Europese wegdeksoorten en weersomstandigheden.

Soepel en stabiel rijgedrag is essentieel voor de hoge snelheden op de Europese autosnelwegen. Evaluatie van de karakteristieken bij hoge kruissnelheden – inclusief verfijning van het interieur – vond plaats op de Duitse autobahn en op de 4,2 km lange kombaan van de faciliteit in Lommel, waar dankzij de schuine bochthellingen 220 km/uur kan worden gereden.

“Dat het puur op elektrische stroom rijden met zich meebrengt dat het binnen in de Mustang Mach-E erg stil is, maakt het nog belangrijker dat er geen ongewenste geluiden en trillingen tot het interieur doordringen", aldus Van Noyen.

Technologieën voor bestuurdersassistentie, waaronder Adaptive Cruise Control met Stop & Go, Speed Sign Recognition en Lane Centring1, kunnen verkeersborden en rijstrookmarkeringen over het hele continent interpreteren, zodat bestuurders profiteren van dezelfde intuïtieve en stressvrije rijervaring, ongeacht waar ze wonen, werken of vakantie vieren.

Bovendien zorgt het feit dat de elektrische "power" onmiddellijk beschikbaar is, voor de sportieve respons die Europese bestuurders zo op prijs stellen. Het all-wheel drive-systeem van de Mustang Mach-E zorgt ervoor dat het koppel op de voor- en achterwielen onafhankelijk van elkaar wordt toegepast voor een betere acceleratie en beter stuurgedrag. De technici van Ford hebben het systeem grondig getest om ervoor te zorgen dat dit het typische achterwielaandrijvingsgevoel van de Mustang geeft, zowel in de Scandinavische sneeuw als in de Spaanse zomer.

De mogelijkheid om de rijervaring met de Mustang Mach-E aan te passen, is niet alleen voorbehouden aan de Ford-technici. Bestuurders kunnen kiezen uit de rijmodi Whisper, Active en Untamed. Elke modus biedt unieke instellingen voor besturing, gaspedaal- en afremgevoel, interieurverlichting en zelfs autogeluid om de rijervaring aan te passen aan de stemming van de bestuurder.

Ford heeft onlangs ook een rondrit met de Mustang Mach-E door Noorwegen voltooid. Hierdoor is er inzicht verkregen in het dagelijks gebruik met de bestaande oplaadinfrastructuur. Noorwegen is naast Nederland voor geëlektrificeerde auto’s een van de meest vooruitstrevende markten in Europa.

In de realistische omstandigheden van de echte wereld overtrof het model met all-wheel drive en de batterij met extra bereik, met een WLTP-doelstellingsrijbereik van 540 km, de verwachtingen voor energiezuinigheid. De 484 km van Oslo naar Trondheim werd non-stop afgelegd, en aan het eind van de reis was er nog 14 procent batterijcapaciteit over.

De doelstelling van de Mustang Mach-E is om een zuiver elektrisch WLTP rijbereik van maximaal 610 km te halen met de batterij met extra bereik en achterwielaandrijving. De meest recente testresultaten laten zien dat de oplaadtijd is verbeterd met bijna 30 procent ten opzichte van de eerste schattingen. Met IONITY snelladen werd een gemiddeld bereik gehaald van 119 km binnen 10 minuten oplaadtijd, bij gebruik van een batterij met extra bereik en achterwielaandrijving.2