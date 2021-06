Nederlandse automobilist hecht waarde aan gerecyclede materialen

Uit onderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van de campagne “samen maken we er iets moois van” blijkt dat consumenten waarde hechten aan gerecyclede materialen in hun auto. Met dit gegeven kunnen autofabrikanten worden aangemoedigd om waar mogelijk gebruik te maken van recyclebare materialen in nieuwe auto’s. Autobedrijven en schadeherstellers worden aangespoord om auto-onderdelen te hergebruiken in samenwerking met autodemontagebedrijven.