Opel Astra begint een nieuw tijdperk: geëlektrificeerd, efficiënt, zelfverzekerd

De geheel nieuwe, zesde generatie Opel Astra opent de aanval in het C-segment. Met een gewaagd maar vooral puur design met kenmerkende Opel Vizor, een minimalistisch interieur met het Pure Panel en toptechnologieën als adaptieve Intelli-Lux LED® Pixel Light start het model een nieuw hoofdstuk in het 30-jarige succesverhaal van de Astra. Geheel in lijn met de elektrificatiestrategie van Opel is ook de nieuwe Astra leverbaar met geëlektrificeerde aandrijflijnen. Opel trapt af met twee krachtige plug-in hybrides en introduceert in 2023 een volledig elektrische Opel Astra-e. Bestellen kan vanaf oktober. Begin 2022 arriveert de nieuwe Opel Astra bij de Nederlandse dealers.

“De nieuwe Opel Astra is uniek. Bovendien luidt het model een nieuw tijdperk in voor Opel. Dit geldt voor het hele aanbod van aandrijflijnen tot aan de batterij-elektrische Astra-e, maar ook voor zijn toonaangevende technologieën en prachtige design. Opel zet maatstaven met deze auto, die alles in zich heeft om opnieuw een bestseller te worden”, aldus Uwe Hochgeschurtz, de nieuwe CEO van Opel.

Design: puur zonder poespas

De nieuwe Opel Astra is een designstatement voor het merk. De auto oogt dynamischer dan ooit met pure, strakke oppervlakken, ontdaan van overbodige elementen. Uiteraard ontbreekt het nieuwe Opel Vizor familiegezicht niet. Net als zijn voorganger, die in 2015 werd gelanceerd, maakt de zesde generatie Astra innovaties in de compacte klasse bereikbaar die klanten voorheen alleen kenden van modellen in hogere segmenten. Het ontwerp illustreert dat de nieuwe Astra klaar is om een nieuw tijdperk in te luiden.

“De nieuwe Astra vertegenwoordigt de volgende fase in de uitvoering van onze nieuwe designtaal”, zegt Mark Adams, Vice President Design. “Met zijn gedurfde familiegezicht, gespierde wielkasten en strakke oppervlakken heeft de nieuwe Astra een zeer sportieve en zelfverzekerde persoonlijkheid. Het interieur zet eveneens een gedurfde stap in de toekomst. De nadrukkelijk op de bestuurder gerichte Pure Panel cockpit met naadloze glazen afwerking biedt onze klanten een geheel nieuwe ervaring.”

Opel Vizor

Na de Mokka, Crossland en Grandland is de nieuwe Astra de eerste hatchback die de gedurfde, pure designfilosofie van Opel vertolkt. De Opel Vizor – het nieuwe familiegezicht van Opel dat debuteerde op de Mokka en centraal staat bij de nieuwe designtaal – volgt het zogenaamde Opel Compass. Hierbij kruisen de verticale en horizontale lijnen van de vouw in de motorkap en de vleugelvormige dagrijverlichting met het Opel Blitz-embleem.

De Opel Vizor strekt zich uit over de gehele breedte van de auto, die daardoor ook visueel wordt versterkt, en integreert zowel de Intelli-Lux LED®-koplampen als de voorste camera van het Intelli-Vision-systeem. Van opzij oogt de nieuwe Astra opvallend dynamisch dankzij de uitgesproken, naar voren gerichte C-stijl.

Ook aan de achterzijde komt het Opel Compass terug met het centraal geplaatste logo, het verticaal uitgelijnde en hoog gemonteerde remlicht en de LED-achterlichten. Daarbij doet het Blitz-embleem ook dienst als grendel voor de achterklep, die overigens gemaakt is van ultramodern composietmateriaal. Dit materiaal is bijzonder licht en stijf en maakt een heel precieze uitvoering van designdetails mogelijk, zoals de slanke achterlichten.

Intelli-Lux LED® Pixel Matrix verlichting

Het hoogtechnologische karakter van de nieuwe Astra is mede te danken aan de verlichting. Waar de vorige Astra bij de introductie in 2015 indruk maakte met zijn adaptieve matrixverlichting, tilt de nieuwe Astra de verlichtingstechnologie naar ongekende hoogte in deze klasse met zijn Intelli-Lux LED® Pixel Matrix verlichting.

Deze ultramoderne technologie, die ook beschikbaar is op de Opel Grandland en Insignia, maakt gebruik van 168 LED-elementen (84 per koplamp). Intelli-Lux LED® kan in milliseconden het bereik en de richting van de lichtbundel aanpassen op basis van de rijsituatie en de omgeving, zonder dat medeweggebruikers verblind worden. Tegemoetkomend verkeer of voorliggers worden precies ‘uitgesneden’ in de lichtstraal.

Digitale Pure Panel cockpit

Aan de buitenkant is de Duitse precisie goed zichtbaar, maar dat geldt ook voor het gehele interieur van de nieuwe Opel Astra. Het interieur van de nieuwe Astra heeft een aanzienlijke evolutie doorgemaakt met als absolute hoogtepunt het nieuwe Pure Panel. Deze veelomvattende, digitale cockpit is voorzien van twee 10-inch HD-beeldschermen die naadloos op elkaar aansluiten en een horizontaal geheel vormen met de ventilatieroosters aan de bestuurderszijde. Dankzij een sluiterachtige laag die opwaartse reflecties in de voorruit voorkomt, hoeft er geen kap over de schermen geplaatst te worden, wat bijdraagt aan de hightech sfeer aan boord.

Het Pure Panel biedt een optimale mix van digitalisering en intuïtieve bediening. Het is ontdaan van alle storende, visuele prikkels en overbodige submenu’s, terwijl het aantal fysieke bedieningselementen tot een minimum is teruggebracht. De gebruiker kan het infotainmentsysteem op diverse manieren bedienen, zoals via aanraking, zoals bij een smartphone, of via natuurlijke spraakbediening. Telefoonkabels zijn eveneens overbodig, want de nieuwe Astra is standaard uitgerust met draadloze Apple CarPlay en Android Auto. Via een inductielader zijn smartphones draadloos op te laden.

AGR-stoelen met massagefunctie en ventilatie

Een andere zeer gewaardeerde eigenschap die wordt voortgezet in de nieuwe Astra, is de beschikbaarheid van AGR-gecertificeerde voorstoelen. Deze in eigen huis ontwikkelde stoelen zijn 12 mm lager geplaatst dan in de vorige Astra en garanderen een goede zithouding dankzij de geoptimaliseerde schuimdichtheid bij zowel de Sport- als de Comfort-stoelen. Ze bieden uitstekende ergonomie en bijzonder veel comfort, vooral tijdens lange ritten.

De ergonomische AGR-voorstoelen zijn de beste in deze klasse en bieden een breed scala aan (optionele) aanpassingen, van elektrisch bedienbare kanteling tot en met een elektro-pneumatische lendensteun. Wie kiest voor nappa-lederen bekleding krijgt ook verwarmbare en geventileerde voorstoelen, een bestuurdersstoel met massagefunctie en een verwarmbare achterbank. Alcantara stoelbekleding behoort ook tot de mogelijkheden.

Afmetingen: lengte en wielbasis gegroeid

Opel trapt begin 2022 af met de vijfdeurs hatchback van de Astra, met als kenmerken een laag maar bovenal sportief profiel en toch meer ruimte dan zijn voorganger. Dankzij de opvallend korte overhang aan de voorzijde is de nieuwe Astra slechts 4 mm langer dan het vorige model - hij is nu 4.374 mm lang. De wielbasis groeide ten opzichte van de vorige Astra met 13 mm naar 2.675 mm. De nieuwe Astra is 1.860 mm breed (+51 mm) en de hoogte is afgenomen met 15 mm. Met deze afmetingen raakt de nieuwe Astra de ‘sweet spot’ van de compacte klasse.

De gespierde houding van het koetswerk doet geen afbreuk aan de praktische bruikbaarheid van de Astra. De bagageruimte met een verstelbare bodem biedt de bestuurder en zijn vier passagiers nog altijd 422 liter aan laadcapaciteit, dat was 370 liter bij de vorige Astra. Wie de rugleuningen van de achterbank neerklapt, heeft de beschikking over 1.250 liter.

Dynamisch en rustgevend rijgedrag

De nieuwe Astra is gebaseerd op de derde generatie van het modulaire EMP2 multi-energy-platform, waarbij het Opel-DNA vanaf het begin van de ontwikkeling is ingebouwd. Dit betekent dat het rijgedrag zowel dynamisch als rustgevend is en dat het model ‘Autobahnproof’ is, zoals elke Opel. Met andere woorden: hogesnelheidscapaciteit was een primair ontwikkelingsdoel.

De besturing en laterale stijfheid van het chassis zijn ontworpen voor een hoge giercontrole (demping van de beweging rond de horizontale as). Het onderstel maakt daarbij gebruik van McPherson-veerpoten op de vooras en een torsiestang op de achteras. De nieuwe Astra levert bijzonder veel remkracht en blijft zeer stabiel bij een krachtige remingreep, zowel in bochten als in een rechte lijn. De torsiestijfheid is 14% hoger dan die van de vorige Astra.

Diverse rijhulpsystemen

Het modulaire EMP2 multi-energy-platform integreert de nieuwste geautomatiseerde rijhulpsystemen, variërend van de head-up display tot en met de semi-automatische Intelli-Drive rijsystemen, de Intelli-Vision 360-graden camera voor eenvoudige parkeermanoeuvres en uitgebreide herkenning van verkeersborden.

De geautomatiseerde rijhulpsystemen maken gebruik van een multifunctionele camera in de voorruit, vier camera’s rond de auto (voor, achter, links en rechts), vijf radarsensoren (aan de voorzijde en op elke hoek) en twee ultrasone sensoren (voor en achter).

De camera’s en sensoren zijn geïntegreerd met e-horizon-connectiviteit in Intelli-Drive 2.0, wat het bereik van de camera’s en de radar vergroot. Hierdoor kan het systeem de snelheid in bochten aanpassen, snelheidsadviezen geven en semi-automatisch van rijstrook wisselen. ‘Hands-off’-detectie op het stuurwiel zorgt ervoor dat de bestuurder te allen tijde betrokken blijft bij het rijden.

Systemen als rear cross-traffic alert, long-range blind-sport detection en active lane positioning – die de auto in het midden van de rijstrook houden – zijn gebundeld in Intelli-Drive 1.0.

Adaptieve cruise control met ‘Stop & Go’-functie

Het uitgebreide aanbod van geautomatiseerde rijhulpsystemen omvat ook een adaptieve cruise control die de snelheid verhoogt of verlaagt om de afstand tot de voorligger te bewaken, zonder daarbij de ingestelde snelheid te overschrijden. Dit systeem kan de auto zelfs geheel tot stilstand brengen. Bovendien zijn de versies met een automatische transmissie voorzien van een ‘Stop & Go’-functie, waarmee de auto ook weer automatisch vanuit stilstand kan vertrekken om de voorligger te volgen, bijvoorbeeld in files.

Uitgebreide line-up aan motoren, waaronder twee plug-in hybrides

Opel levert de nieuwe Astra met keuze uit uiterst efficiënte benzine- en dieselvarianten in combinatie met een handgeschakelde zesversnellingsbak met minimale interne wrijving of een 8-traps automaat.

Voor het eerst levert Opel ook twee plug-in hybridevarianten van de Astra, geheel in lijn met de elektrificatie van Opel. Deze twee stekkerhybrides zijn direct vanaf de marktintroductie begin 2022 beschikbaar. Er is keuze uit een variant met een systeemvermogen van 180 pk en eentje met 225 pk. Beide plug-in hybrides zijn standaard uitgerust met een geëlektrificeerde 8-traps automaat die de voorwielen aandrijft. Dankzij een 12,4 kWh-batterij is het in de rijmodus ‘Electric’ mogelijk tot wel 60 kilometer af te leggen volgens de WLTP-testnorm (voorlopige cijfers).

De aandrijflijn van de 165 kW/225 pk en 360 Nm sterke plug-in hybride topversie bestaat uit een 1,6-liter viercilinder turbobenzinemotor met 133 kW/180 pk in combinatie met een 81 kW/110 pk sterke elektromotor. Het gemiddelde verbruik komt uit op 1,1-1,4 l/100 km, gelijk aan een CO2-emissie van slechts 24-31 g/km. Deze topversie sprint in 7,7 seconden naar 100 km/u en haalt een begrensde topsnelheid van 235 km/u.

Als alternatief is er de plug-in hybride Opel Astra met een systeemvermogen 132 kW/180 pk, ook met 360 Nm aan koppel. In dit geval levert de turbobenzinemotor een vermogen van 110 kW/150 pk. De elektromotor levert in dit geval ook 81 kW/110 pk. Het gemiddelde brandstofverbruik komt uit op 1,1-1,4 l/100 km met een CO2-uitstoot van 24-31 g/km. Deze variant noteert een 0-100-tijd van 7,9 seconden en haalt maximaal 225 km/u (elektronisch begrensd).

Het aanbod benzinemotoren bestaat uit een 1,2-liter driecilinder turbomotor met directe inspuiting en een handgeschakelde zesbak. Opel levert onder meer een variant met 81 kW/110 pk (WLTP gecombineerd 5,4-5,5 l/100 km, 123-125 g/km CO2). Naar wens levert Opel ook een versie met 96 kW/130 pk met een handgeschakelde zesbak (WLTP gecombineerd 5,4-5,6 l/100 km, 122-127 g/km CO2) of comfortabele 8-traps automaat (WLTP gecombineerd 5,5-5,8 l/100 km, 125-131 g/km CO2). De benzinemotor levert maximaal 230 Nm aan koppel bij 1.750 toeren per minuut.

Dieselen kan met een 1,5-liter viercilinder turbodiesel met een indrukwekkend vermogen van 96 kW/130 pk en liefst 300 Nm aan trekkracht vanaf 1.750 toeren per minuut. Deze diesel is leverbaar met een handgeschakelde zesbak (WLTP gecombineerd 4,4-4,5 l/100 km, 113-117 g/km CO2) of een 8-traps automaat (WLTP gecombineerd 4,5-4,7 l/100 km, 116-121 g/km CO2).