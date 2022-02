Wegenwacht schaft 50 volledig elektrische voertuigen aan voor pechhulp

De ANWB Wegenwacht schaft 50 volledig elektrische auto’s Volkswagen ID.4 aan. 'Deze auto’s gaan voornamelijk in de Randstad en in andere grote steden in het land de weg op', zo meldt de ANWB donderdag.

Verduurzaming

Daarmee zet de ANWB Wegenwacht een volgende stap naar verduurzaming van haar wagenpark. Ook speelt de organisatie in op de komst van zogenoemde ‘zero-emissiezones’ in grote steden. 'De Wegenwacht streeft ernaar met het eigen wagenpark rond 2030 volledig emissievrij te zijn', aldus de pechhulpinstantie.

Elektrische Volkswagen ID.4.

De Wegenwacht heeft na een proefperiode gekozen voor de elektrische Volkswagen ID.4. Het voertuig heeft ruim voldoende actieradius, is kostenefficiënt en biedt voldoende ruimte en laadvermogen om een uitgekiend pakket aan gereedschap mee te nemen. Daarmee kan een wegenwacht bijna alle pechgevallen oplossen. Voordat de auto’s de weg op kunnen richt het technisch expertisecentrum de auto naar wens van de Wegenwacht in met speciale kasten voor al het gereedschap en bijvoorbeeld een starthulpinstallatie.

Ruim 10 jaar ervaring opgedaan

De ANWB Wegenwacht heeft de afgelopen tien jaar ruime ervaring opgedaan met verschillende soorten duurzaam vervoer. Sinds 2011 rijdt er een elektrisch voertuig rond op Schiphol. In 2016 begon de Wegenwacht met de inzet van e-bikes in de grote steden. Sinds een aantal jaren beschikt de Wegenwacht ook over drie voertuigen op waterstof en rijden er drie elektrische motorfietsen rond. In totaal komt het aantal voertuigen van de Wegenwacht op ruim 900.

Ontwikkeling van een infrastructuur voor laadpalen

De Wegenwacht gaat ook werken aan de ontwikkeling van een infrastructuur voor laadpalen om te voorzien in een toekomstige vraag en de verduurzaming van de eigen panden van de Wegenwacht. Het nieuwe Wegenwachtcentrum in Amsterdam staat daar model voor.

Jaarlijks ruim 1,2 miljoen keer pechhulp

De Wegenwacht is 24 uur per dag actief met honderden wegenwachten die jaarlijks ruim 1,2 miljoen pechhulpverleningen voor hun rekening nemen. Bij de uitvoering van het werk wil de ANWB Wegenwacht een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.