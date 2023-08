Wat is een goede tweedehands familieauto?

Maar hoe kies je nu een geschikt model? Bij je zoektocht naar een tweedehands familieauto zijn er verschillende punten waar je op moet letten. Met een BMW X3 occasion heb je een voertuig dat aan al je wensen zal voldoen. Kijk bij het kiezen van een goede familieauto maar naar de volgende punten:

1. Voldoende zitplekken

Een goede familieauto biedt voldoende zitplekken voor alle gezinsleden. Denk hierbij niet alleen aan het aantal stoelen, maar ook aan de ruimte tussen de stoelen en de voor- en achterbank(en). Voor grote gezinnen is een auto met twee achterbanken vaak een handige keuze. Hoe dan ook, bekijk hoe je reisgezelschap meestal is samengesteld en pas daar je keuze op aan. Het is belangrijk dat iedereen comfortabel kan zitten tijdens korte én lange ritten.

2. Veilig voor de kids

Veiligheid staat natuurlijk voorop wanneer je met kinderen reist. Controleer of de auto beschikt over voldoende veiligheidsvoorzieningen zoals airbags, gordelspanners en ISOFIX-bevestigingspunten voor kinderzitjes. Verder is het natuurlijk een must dat er een kinderslot zit op zowel de deurhendel als de knoppen voor de ramen mee te openen en te sluiten. Een belangrijk punt voor ouders met een baby (dat nogal eens vergeten wordt!) is de airbag voor de bijrijdersstoel. Bij een goede familieauto moet deze uitgeschakeld kunnen worden. Wanneer je een baby in een autostoeltje op de bijrijdersstoel vervoert, kan die airbag bij een botsing open springen en dat is voor je kindje levensgevaarlijk.

3. Ruime kofferbak

Een gezin heeft vaak veel spullen bij zich, zoals buggy’s, sportuitrusting en boodschappen. Een goede familieauto dient daarom te beschikken over voldoende ruimte en een ruime kofferbak, waarin je al deze spullen gemakkelijk kunt opbergen en meenemen. Ook een open kofferbak, die je nog kunt vergroten door de achterbank neer te klappen, is ideaal wanneer je vaak grote items of veel spullen moet vervoeren.

4. Frisse lucht

Tijdens lange ritten is het belangrijk dat er voldoende frisse lucht in de auto circuleert. Het wil nog weleens gebeuren dat kinderen achterin het te warm krijgen en/of wagenziek worden. Controleer of de auto beschikt over goede ventilatiemogelijkheden, zoals airconditioning en ventilatieroosters voor de passagiers achterin. Je kunt daar veel ellende mee voorkomen. Goede schokbrekers kunnen wagenziekte ook verminderen en verhogen bovendien het comfort tijdens het rijden.

5. Kinderzitje

Voor gezinnen met jonge kinderen is het handig als de auto beschikt over een ingebouwde stoelverhoger, maar meestal is dit niet het geval. Je kunt dan zelf een verhoger of een kinderstoeltje achterin plaatsen. Een goede familieauto beschikt over ISOFIX-bevestigingspunten voor kinderzitjes. Dit is een stuk veiliger en is gemakkelijk te bevestigen.

6. Zuinig

Al die lange en korte ritten (vooral de korte afstanden in de stad, waarbij je veel optrekt en remt) kosten behoorlijk wat brandstof. Het is dan ook echt lonend om te kijken of een auto veel brandstof verbruikt of juist niet. Met een zuinige familieauto en zuinige rijstijl bespaar je werkelijk op je vaste lasten en het is milieuvriendelijker! Je kunt kiezen voor een benzineauto, voor een hybride model of voor een volledig elektrisch model. Elektrisch rijden wordt gestimuleerd door de overheid, omdat dit natuurlijk nog minder belastend is voor het milieu.

7. Je eigen voorkeur

Bij alle bovenstaande punten voor een zuinige familieauto, kijk je vooral naar de behoeften van je kinderen en van jullie als gezin. Maar natuurlijk heb je zelf ook wensen die daar los van staan. Zo wil je wel een goede familieauto, maar die moet ook robuust en stoer zijn. Een mooi model en kleur en ook het interieur moet mooi zijn en veel comfort en faciliteiten bieden. Denk aan een beeldscherm met mogelijkheden als muziek, navigatie en parkeerhulp, stoelverwarming, cruise control en meer. Bedenk wat jij zelf prettig vindt als bestuurder. Je mag jezelf tenslotte ook het beste gunnen!

Voor het kopen van een goede familieauto is een tweedehands model een goede optie waarmee je veel geld kunt besparen. Let bij de aanschaf goed op de algemene staat van de auto, het onderhoudsverleden en eventuele schade. Kies bij voorkeur voor een occasion bij een erkend bedrijf. Door te letten op bovengenoemde punten kun je een goede, tweedehands familieauto vinden die perfect past bij jouw gezinssituatie. Neem de tijd om verschillende modellen te vergelijken en maak altijd een proefrit voordat je tot aankoop overgaat. Zo zorg je ervoor dat jullie als gezin nog vele veilige en comfortabele kilometers kunnen maken!