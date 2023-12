Toyota onthult de Urban SUV Concept

Toyota geeft een voorproefje van de toekomststrategie voor batterij-elektrische voertuigen (BEV’s) in Europa. Op het jaarlijkse Toyota Kenshiki Forum in Brussel toont Toyota de Urban SUV Concept. Dit studiemodel is een voorproefje van de volledig elektrische SUV waarvan het productiemodel in 2024 wordt onthuld.

De nieuwe BEV is de meest compacte en toegankelijke auto in een beoogde line-up van zes volledig elektrische modellen. Het model gaat de concurrentie aan in het B-SUV-segment, dat naar verwachting een van de grootste markten voor BEV’s in Europa wordt.

Prominente positie in belangrijk segment

Toyota heeft in Nederland de nummer 1 positie in het B-SUV-segment met de hybride Yaris Cross, het bestverkochte model in zijn klasse. De Urban SUV Concept bouwt voort op de ervaring die Toyota in dat segment heeft opgedaan. De auto is dan ook ontworpen als een authentieke, veelzijdige batterij-elektrische SUV die voldoet aan de behoeften van de veeleisende Europese klant. Uiteraard levert de auto ook de kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid die kenmerkend zijn voor het merk Toyota.

Optimaal ruimtegebruik

De Toyota Urban SUV Concept heeft de authentieke kenmerken van een SUV: een compacte carrosserie met krachtige schouders en een hoge zitpositie. In het flexibele interieur, dat kan worden aangepast voor meer beenruimte voor de achterpassagiers of juist meer bagageruimte, wordt optimaal gebruikgemaakt van de binnenruimte.

Twee batterijen

Er zal keuze zijn uit twee batterijen met verschillende capaciteit, passend bij hun budget of hun eisen met betrekking tot de actieradius. Toyota kiest wereldwijd voor een multitechnologie-aanpak van koolstofneutraliteit door producten te ontwikkelen en aan te bieden met diverse geavanceerde, alternatieve brandstof- en emissievrije aandrijftechnologieën.

Uitbreiding BEV-modellen

Het plan van Toyota is om in Europa tegen 2026 zes BEV-modellen te hebben geïntroduceerd. Een divers gamma van geëlektrificeerde modellen helpt Toyota Motor Europe bij het bereiken van het doel om tegen 2035 uitsluitend emissievrije voertuigen aan te bieden en tegen 2040 volledige koolstofneutraliteit te bereiken.

Toyota presenteert meer details én het productiemodel van deze batterij-elektrische SUV in 2024.