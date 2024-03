PEUGEOT integreert ChatGPT in i-Cockpit

PEUGEOT is een van de eerste autofabrikanten die ChatGPT aanbiedt in zijn modellen. Deze vorm van kunstmatige intelligentie (AI) wordt geïntegreerd in de PEUGEOT i-Cockpit en fungeert als vraagbaak voor talloze vragen en verzoeken over alle soorten onderwerpen via de ‘OK PEUGEOT’-spraakassistent.

ChatGPT – een afkorting van Chat Generative Pre-trained Transformer – is een bijzonder geavanceerde vorm van kunstmatige intelligentie, ontwikkeld door OpenAI. Deze technologie is in staat om op basis van een gigantische hoeveelheid informatie nauwkeurige en beknopte antwoorden te geven op vragen en verzoeken van gebruikers. Met de integratie van ChatGPT in de nieuwste modellen van PEUGEOT met de i-Cockpit® kunnen gebruikers een beroep doen op de AI-assistent door simpelweg “OK PEUGEOT” te zeggen en vervolgens een vraag te stellen of verzoek in te dienen. Het ‘menselijke’ antwoord van ChatGPT wordt op een eenvoudige en natuurlijke wijze getoond op het beeldscherm van de PEUGEOT i-Cockpit.