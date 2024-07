‘À la Dacia’: nieuw businessmodel gericht op uitzonderlijk winst- en rendementsniveau

Renault Group heeft in Roemenië de toekomstige plannen voor de verdere ontwikkeling van Dacia ontvouwd. Dat gebeurde bij monde van Luca de Meo, CEO van Renault Group, Denis Le Vot, CEO van Dacia, en het managementteam. Een omvangrijk nieuw businessmodel is gepresenteerd, gericht op hogere efficiëntie bij design, productie en distributie teneinde de sterke prijspropositie van Dacia vast te houden en tegelijk de rentabiliteit te verhogen.

NIEUWE MERKIDENTITEIT

Nog meer succes dankzij de nieuwe merkidentiteit: van budgetmerk (low-cost)tot merk met de beste prijs-prestatieverhouding (best value-for-money)

In een markt die voortdurend in beweging is, met sterke inflatie en een toenemende regelgeving, zijn voertuigen duurder geworden. Dacia is de vanzelfsprekende keuze voor klanten die op zoek zijn naar betaalbare auto’s met een passende uitrusting. Een merk met op elkaar aansluitende modellen en de verschillende versies zoals de Extreme- en Journey-uitvoeringen.

Dankzij zijn nieuwe merkidentiteit, die trouw blijft aan de waarden eenvoud, authenticiteit en robuustheid, en dankzij een eerlijke en scherpe prijsstelling heeft Dacia een sterke positie verworven op de Europese markt met een erg aantrekkelijk gamma.

Dacia is duidelijk een veroveringsmerk voor Renault Group, want 76 procent van de kopers komt van concurrerende merken. Merktrouw staat dan ook centraal in de aanpak van Dacia. 68 procent van de Dacia-eigenaars kiest opnieuw voor een Dacia-model, terwijl 81 procent een auto van andere merken binnen de Group kiest.

Dankzij zijn eenvoudige gamma met een onovertroffen prijsstelling zijn particuliere kopers goed voor 80 tot 85 procent van de verkoopmix, waardoor Dacia een beleid van erg lage of zelfs geen kortingen kan hanteren. Dit leidt tot hoge restwaarden (gemiddeld +10 punten ten opzichte van de markt) en tot een opmerkelijke dealertevredenheid.

Halverwege het jaar zal Dacia zijn positie op het podium van de verkoop aan particuliere klanten in Europa voor het vierde jaar op rij bevestigen dankzij een best value-for-money-aanbod, dat steeds meer autorijders weet te overtuigen in deze tijden van sterke inflatie.

Dacia dankt zijn succes aan het succes aan een aantal sterk scorende modellen. Dit is de situatie eind april 2024 (cumulatief sinds begin dit jaar) in Europa:

Sandero is de meest verkochte auto (en is sinds 2017 marktleider voor voertuigen verkocht aan particuliere kopers).

Duster is marktleider bij de verkoop van SUV’s aan particuliere kopers.

Jogger is het model dat het meest wordt verkocht aan particuliere kopers in het C-segment exclusief SUV’s, maar ook in het volledige C-segment bezet het model een podiumplaats bij de verkoop op de particuliere markt.

Spring is het op drie na meest verkochte elektrische model aan particuliere kopers in het A+B-segment.

DESIGN-TO-COST: EEN UNIEKE BENADERING

Dacia draait de logica om: van een standaardmethode voor productontwikkeling waarbij de kostprijs het resultaat is, tot een design-to-cost-methode waarbij de kostprijs het uitgangspunt vormt.

Dacia werkt zoveel mogelijk met een standaard platform en een modulair gebruik van de upper body. Op die manier is efficiëntie op het vlak van kapitaaluitgaven en werkuren te vergroten. De productiestartprijs en de variabele kosten verminderen door het schaaleffect. Zo kan Dacia zijn ontwikkelingskosten blijven verlagen en blijft het merk de vruchten plukken van een verdubbeling van het volume van het standaard CMF-B-platform (alle merken samen), tot 2 miljoen exemplaren tegen 2030. Tegelijkertijd kan Dacia zijn kapitaal- en R&D-uitgaven onder het gemiddelde van de Group houden doordat voor de diverse modellen minimaal 40 procent tot 80 procent dezelfde componenten gebruikt worden.

De rendementen en efficiëntie van Dacia stijgen eveneens door:

de hoge benuttingsgraad van de fabrieken (> 130% – Harbour), waarbij elke 30 seconden een nieuwe auto van de band rolt,

de in hoge mate concurrerende ecosystemen in Roemenië, Marokko en Turkije, met een sterke integratie van lokale leveranciers.

STERK PRODUCTPLAN VOOR TOEKOMSTIGE GROEI

Dacia, dat momenteel marktleider is in het B-segment, keert terug naar het C-segment dankzij een zorgvuldig uitgewerkte productstrategie. Na de Jogger zal ook de Dacia Bigster deze strategie kracht bijzetten vanaf 2025, later gevolgd door nog twee andere modellen. Zo mikt het merk op 1 miljoen verkochte voertuigen in 2030, waarvan ongeveer 1/3 in het C-segment.

Dacia zal in Europa geleidelijk overgaan van betaalbare geëlektrificeerde modellen naar betaalbare 100% elektrische modellen. Dat zal ‘à la Dacia’ gebeuren om producten te leveren die inspelen op de vraag van klanten naar een betaalbare auto, waarvoor de technologische bouwstenen van Renault Group en Ampère worden benut. Deze benadering zal bijdragen aan de doelstelling om de CO2-voetafdruk van Dacia tegen 2035 met 50 procent te reduceren.

Parallel daarmee wil Dacia een vangnet zijn voor Renault Group voor wat het elektrificeringstempo betreft en een solide basis bieden voor een rendabel aanbod aan modellen met verbrandingsmotor. Dacia helpt de waardeketen van voertuigen met verbrandingsmotor opnieuw uit te vinden dankzij de samenwerking met HORSE Powertain door baanbrekende motoren te ontwikkelen die zijn aangepast aan alternatieve brandstoffen.

HOGERE MARGES EN RENDEMENTEN

Het businessmodel en de productbenadering van Dacia zorgen voor een sterke groei en een solide rentabiliteit die zich vertaalt in opmerkelijke rendementen:

Dacia wil zijn omzet tussen 2022 en 2030 verdubbelen, voor de helft dankzij extra volume en voor de helft dankzij de verkoopmix en prijs, terwijl de vaste kosten in dezelfde periode slechts licht zullen stijgen.

Dacia genereert al een solide tweecijferige bedrijfsmarge en mikt op 15% voor 2030.

Zo wil Dacia zijn profiel van kampioen op het vlak van rendement op aangewend kapitaal (ROCE) versterken door een hogere ROCE te behalen dan Renault Group (doelstelling van de Group > 30% vanaf 2025) en deze tussen 2022 en 2030 te verdubbelen.