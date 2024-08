DEFENDER VIERT ZIJN 70-JARIGE PARTNERSCHAP MET HET RODE KRUIS

Defender viert een mijlpaal in zijn relatie met het Rode Kruis: zeventig jaar humanitaire samenwerking – een van de langstlopende partnerschappen in zijn soort ter wereld. De Defender heeft zijn oorsprong in de allereerste ‘Series 1’ Land Rover. Die maakte zijn werelddebuut op de AutoRAI in Amsterdam in april 1948. In 1954 nam het Rode Kruis het model in dienst. Dit jaar is het dus zeventig jaar geleden dat dat eerste model – een speciaal tot mobiele apotheek omgebouwd exemplaar – in gebruik werd genomen.

Defender blijft gemeenschappen in crisissituaties ondersteunen en presenteert zijn nieuwste innovatieve project. Heel toepasselijk gebeurt dat in Italië, het land waar het Rode Kruis, ‘s werelds grootste humanitaire organisatie, 160 jaar geleden ontstond.

Tijdens festiviteiten ter ere van het Rode Kruis – dat 160 jaar geleden naar aanleiding van de Slag bij Solferino in Italië werd opgericht door Henry Dunant – ontving het Italiaanse Rode Kruis een speciale Defender 130 die is uitgerust als noodhulpvoertuig. De auto is voorzien van geavanceerde hardware voor satellietcommunicatie en biedt toegang tot een ononderbroken verbinding op de moeilijkst bereikbare, door rampen getroffen locaties.

Defender heeft het nieuwe noodhulpvoertuig met de steun van specialisten van het Italiaanse Rode Kruis aangepast. Het voertuig kan uit de voeten in buitengewone noodsituaties om ervoor te zorgen dat de coördinatie van hulpacties niet in gevaar komt door storingen in het netwerk voor mobiele telefonie – wat een veelvoorkomend probleem is tijdens milieurampen als overstromingen en modderstromen.

Het noodhulpvoertuig maakt gebruik van satelliettechnologie via een schotel op het dak. De technologie is al statisch in gebruik bij de noodhulpdiensten van het Italiaanse Rode Kruis en nu wordt die voor het eerst ook mobiel ingezet op een Defender 130 Outbound. Die is immers geschikt voor het ruigste terrein en de zwaarste omstandigheden.

De Defender 130 Outbound is verder uitgerust met een lier en een trekhaak, zodat de bemanning de trekcapaciteit van 3.000 kg volledig kan benutten. Defender werkt samen met het Internationale Rode Kruis om kwetsbare gemeenschappen overal ter wereld te helpen om zich voor te bereiden op crises en rampen, en daarop te reageren en ervan te herstellen. De samenwerking heeft in de afgelopen zeventig jaar een positieve impact gehad op de levens van naar schatting ruim twee miljoen mensen in meer dan vijftig landen.

Mark Cameron, Managing Director, Defender, zegt: “The long-standing partnership between Defender and the International Red Cross shows what can be achieved when working together with a lasting commitment. So far, our partnership with the Red Cross has positively impacted more than two million lives around the world. What started in the deserts of Dubai and forest villages of Kenya in 1954 has become part of our DNA. Together, we provide vital assistance for humanity, often when the tarmac runs out and in the harshest of conditions. I hope we will still be helping those most in need for another seven decades.”

Defender neemt dit jaar deel aan een reeks vieringen en fondsenwervingsacties om het partnerschap met het Rode Kruis te ondersteunen en zijn internationale activiteiten te laten zien.

GEDREVEN DOOR MEDEDOGEN

Gemeenschappen worden geconfronteerd met rampen en dreigingen als voedselonzekerheid, conflicten en klimaatverandering. Daarom is het werk van het partnerschap tegenwoordig belangrijker dan ooit. Defender neemt actief deel aan zes belangrijke internationale projecten.

Verenigd Koninkrijk: Defender werkt samen met het Britse Rode Kruis in onder meer Noord-Wales. Het doneerde vorig jaar een speciaal Defender 130-noodhulpvoertuig om lokale gemeenschappen te ondersteunen die zijn getroffen door het extreme weer. Defender ondersteunt ook degenen die zijn getroffen door woningbranden en stroomuitval, en financiert vrijwilligerstrainingen en essentiële benodigdheden.

Nepal: Nepal is een hotspot voor natuurrampen. Defender helpt samen met het Nepalese Rode Kruis gemeenschappen in acht risicogebieden. De projecten geven kwetsbare gemeenschappen de kennis en het vertrouwen om zich voor te bereiden op rampen, hun veerkracht te vergroten en de impact van noodsituaties te verminderen. In twee jaar tijd zijn ruim 15.000 huishoudens geholpen.

Italië: zoeken en redden zit in het DNA van Defender. Met financiële hulp van Defender worden honderden vrijwilligers opgeleid, essentiële voorzieningen aangeboden en essentiële trainingen en simulaties georganiseerd om de internationale zoek- en reddingsmogelijkheden te verbeteren. Zo kan het Rode Kruis op elk moment essentiële ondersteuning bieden, waar de crisis ook toeslaat.

Australië: Defender ondersteunt gemeenschappen in New South Wales, waar natuurrampen als bosbranden en overstromingen kwetsbare bevolkingsgroepen bedreigen. Met steun van Defender ondersteunt het Australische Rode Kruis in rampgevoelige gebieden de oprichting van lokale hulpteams die een leidende rol kunnen spelen bij de hulp in noodgevallen. Met deze aanpak zijn al meer dan vierduizend mensen getraind. Het Australische Rode Kruis beschikt in het hele land over Defenders om afgelegen gemeenschappen te bereiken.

Zwitserland: sinds april 2023 ondersteunt Defender de reddingsorganisatie REDOG, een onderdeel van het Zwitserse Rode Kruis dat zich richt op de training van snel inzetbare speurhonden. Met de financiering zijn vierhonderd teamleden getraind en zijn inmiddels 23 hondenteams ingezet.

Marokko: door de samenwerking met het Internationale Rode Kruis is Defender er wanneer dat het hardst nodig is. Defender ondersteunt rampenbestrijding en noodhulp: na de aardbeving van 2023, de dodelijkste die Marokko in de afgelopen twintig jaar heeft getroffen, zijn Defenders daar ingezet.

Samen voor de mensheid

De afgelopen zeven decennia heeft de steun van Defender aan het Internationale Rode Kruis mensen geholpen die getroffen zijn door conflicten en natuurrampen over de hele wereld.

Na de eerste mobiele apotheek van 1954 zijn Land Rovers Series I naar Kenia gestuurd om verpleegkundigen te ondersteunen bij medische en andere hulpverlening aan vrouwen en kinderen in bosdorpen.

In 1968 werden Land Rovers naar Nigeria gestuurd om de humanitaire hulp van het Internationale Rode Kruis te ondersteunen tijdens het Biafra-conflict. In 1977 distribueerden Land Rovers hulpgoederen na de cycloon in Andhra Pradesh in India.

In 2008 en 2009 werden Defenders ingezet bij de hulpverlening na de orkanen op de Turks- en Caicoseilanden én de Kaaimaneilanden. Met de auto’s werden in 2015 ook sanitaire en educatieve projecten in Tadzjikistan ondersteund. Dit project alleen al bood meer dan 42.000 volwassenen en vierduizend kinderen onderwijs in basisgezondheid en hygiëne.

Meer recent resulteerde de samenwerking van het Rode Kruis en Defender in tests met het nieuwste model met betrekking tot de geschiktheid voor humanitair werk. Experts van het Internationale Rode Kruis in Dubai evalueerden in 2019 in het meedogenloze woestijnzand en over het kronkelende asfalt van de Jebel Jais-snelweg de terreincapaciteiten en het weggedrag van prototypes van Defender.

Defender speelde vervolgens een belangrijke rol tijdens de coronapandemie en zette een vloot van 27 voertuigen in bij het Britse Rode Kruis om medicijnen en voedsel te leveren aan kwetsbare mensen in het Verenigd Koninkrijk. Wereldwijd ondersteunde een vloot van 267 Defenders het Rode Kruis.