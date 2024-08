BAYON geheel vernieuwd en zeer rijk uitgerust

Kenmerkend is de unieke Seamless Horizon Lamp over de volle breedte van de auto, die een dynamische uitstraling geeft. Hyundai heeft de BAYON nu voorzien van een prijskaartje. De vernieuwde crossover-SUV is er vanaf € 26.995. Voor dat bedrag krijgt de klant de standaard al zeer complete Hyundai BAYON in i-Motion-uitvoering. De BAYON is het jongste en meest compacte lid van Hyundai’s groeiende SUV-familie, waar ook de SANTA FE, TUCSON en KONA deel van uitmaken.