Citroën 100 jaar in Nederland

Citroën bestaat honderd jaar in Nederland. In oktober 1924 opende de eerste vestiging van Automobiles Citroën aan de Weteringschans in Amsterdam.

Hiermee begon een langdurige relatie tussen het merk en de Nederlandse automobilist, met een sterke focus op comfort, toegankelijkheid en onderscheidend design.

De oprichting van Citroën Nederland markeert een belangrijk moment in de geschiedenis van het Franse merk. In de officiële advertentie die op 15 oktober 1924 werd gepubliceerd, is te lezen: “Wij hebben de eer het geëerde publiek kennis te geven, dat op 2 oktober 1924 opgericht is de Nederlandsche Naamlooze Vennootschap Automobiles Citroën, gevestigd te Amsterdam, Weteringschans No. 81/89, aan het hoofd waarvan tot Directeur is benoemd onder verantwoordelijkheid van den Raad van Beheer, de Heer R. Van Mill Jr. te Amsterdam.”