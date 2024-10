Lancering mobiliteitsdienstverlener KINTO in Nederland

Bij KINTO staan de veranderende en flexibele mobiliteitsbehoeften van de klant voorop. De eerste dienst, KINTO Flex – een auto abonnement waarbij flexibiliteit centraal staat, is vanaf nu beschikbaar. Flexibiliteit, zorgeloos rijden en gemak staan hierbij centraal.



Met KINTO Flex regelt de klant digitaal een auto voor een periode die het best past bij zijn behoeften. Het is gericht op korte looptijden en snelle levertijden. Het nieuwe aanbod zit qua format tussen huren en leasen in. Traditioneel huur je een auto voor enkele dagen tot weken, of lease je voor meerdere jaren. Het KINTO Flex auto abonnement vult het hiaat hiertussen op. Via de website kun je heel laagdrempelig het auto abonnement afsluiten. Klanten hebben ook de zekerheid om het abonnement net zo laagdrempelig weer op te zeggen.