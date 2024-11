Nieuwe Opel Grandland met Intelli‑Lux HD Light levert 40 meter eerder zicht bij 80 km/u

De nieuwe Opel Grandland – die per direct bestelbaar is - beschikt over de nieuwste generatie verblindingsvrije Intelli‑Lux HD Light-technologie. Dit systeem creëert licht waar voorheen alleen duisternis was.

Maar dat is niet de enige vernieuwing op het gebied van verlichting die Opel met de nieuwe Grandland introduceert. Het is tevens de eerste Opel met 3D Vizor, verlichte Opel Blitz en ‘Edge Light’-technologie. Dit maakt de nieuwe Opel Grandland in alle opzichten een stralende nieuwkomer die, dankzij zijn innovatieve verlichtingssystemen, de aandacht trekt.



Meer precisie en beter zicht dankzij meer dan 50.000 elementen

Opel-rijders zijn al bekend met de adaptieve, verblindingsvrije Intelli‑Lux LED‑technologie uit bestsellers zoals de huidige Astra, Corsa, vorige generatie Grandland en de Combo. In de geheel nieuwe Opel Grandland debuteert het innovatieve Intelli‑Lux HD Light. Voor het eerst hebben de koplampen meer dan 50.000 elementen (exact 51.200, oftewel 25.600 per zijde) en bieden ze een hoog‑resolutie, verblindingsvrije lichtverdeling.