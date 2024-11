Rijden met de Renault Rafale E-Tech 4×4 plug-in hybrid 300

De Renault Rafale E-Tech 4×4 plug-in hybrid 300 is een klasse apart, met een unieke technologie en aandrijflijn. De auto illustreert hoe Renault stappen maakt in het C- en D-segment, geheel in lijn met de ambitie van CEO Luca de Meo om met de producten van Renault een hoger marktsegment te betreden en gelijktijdig zijn technologische voorsprong te bevestigen.

Middelpunt van dit geavanceerde performancemodel is de nieuwe 300 pk sterke E-Tech 4x4 plug-in hybrid aandrijflijn, die specifiek voor dit model werd ontwikkeld. De aandrijflijn blinkt uit in prestaties (van 80 naar 120 km/u in 4 seconden) en efficiëntie, dankzij een optimale samenwerking tussen de verbrandingsmotor en drie elektromotoren. De Renault Rafale E-Tech 4x4 plug-in hybrid 300 heeft een actieradius van meer dan 1.000 kilometer voor lange reizen, met een WLTP-verbruik dat met de beste in deze klasse vergeleken kan worden, ook bij een lege batterij (0,5 l/100 km gecombineerd en 5,8 l/100 km met een lege batterij). Deze resultaten zijn de beste in het segment en bieden de klant de mogelijkheid om optimaal te profiteren van de plug-in hybridetechnologie, zonder belemmeringen. Bij dagelijks gebruik rijdt de Rafale E-Tech 4x4 plug-in hybrid 300 als een volledig elektrische auto, met een actieradius tot 105 kilometer. Daarnaast kan de auto worden gebruikt in de ‘full hybrid’-modus, waarin de auto optimaal profiteert van de erkende efficiëntie van E-Tech technologie. De batterij heeft een aanzienlijke capaciteit van 22 kWh. Deze kan worden opgeladen via het stopcontact of aan een laadpaal en dankzij de regeneratieve remfunctie ook op de weg.

Behalve de nieuwe aandrijflijn krijgt de Rafale E-Tech 4x4 plug-in hybrid 300 de nieuwe atelier Alpine uitrusting met 21-inch wielen en, als optie, de exclusieve lakkleur Bleu Sommet Satin. De auto beschikt tevens over ondersteltechniek en rijsystemen die zijn ontwikkeld door de technici van Alpine Cars, zoals het geheel nieuwe intelligente actieve onderstel met anticiperende camera. Door vermogen, wendbaarheid en ongeëvenaarde prestaties te laten samensmelten, vormt dit systeem in combinatie met vierwielaandrijving en vierwielbesturing een unieke technische configuratie. Zonder het comfort en de luxe te vergeten die onderdeel zijn van elke voiture à vivre van Renault.

Geproduceerd in de fabriek in Palencia, Spanje, staat de Renault Rafale E-Tech 4x4 plug-in hybrid 300 vanaf eind 2024 bij de Renault dealer.

Bruno Vanel, VP Renault Brand, Product, Revenu & International Markets Expansion: “De Renault Rafale E-Tech 4x4 300 staat symbool voor onze verschuiving naar een hoger marktsegment en onze legitimiteit om onze klanten te verbluffen met een high-performance versie. De auto is het resultaat van alle knowhow binnen ons merk: een superefficiënte hybride, een permanent actief vierwielaandrijvingssysteem, een intelligent actief onderstel op de versie atelier Alpine. Zodat vanachter het stuur onder alle omstandigheden rijplezier, tractie en wegligging gegarandeerd zijn.”