Volkswagen Polo viert in 2025 zijn vijftigste verjaardag

Sinds 1975 heeft de Volkswagen Polo generaties mensen voor zich gewonnen en is hij een pionier in zijn klasse geworden. Hij heeft altijd gestaan voor betaalbare mobiliteit, tijdloos design en baanbrekende technologie. Met meer dan 20 miljoen verkochte auto's in zes generaties is de Polo één van de succesvolste modellen in zijn klasse. Ook in Nederland, waar het de meest voorkomende auto is. In 2025 viert Volkswagen de 50e verjaardag van de kleine compacte auto.

Toen de Volkswagen Kever in de jaren ‘70 aan vervanging toe was, had Volkswagen al verschillende modellen achter de hand: de Passat kwam in 1973 op de markt, een jaar later debuteerde de Golf. In 1975 maakte de compacte Polo zijn debuut, waarmee het nieuwe voorwielaangedreven modellengamma van Volkswagen compleet was. Geen enkele compacte auto was tot de komst van de Polo zo verfijnd geweest. 50 jaar later en in zijn zesde generatie heeft de Polo bewezen hoe een kleine auto zich zelfverzekerd kan doen gelden op een sympathieke manier.

Betaalbare mobiliteit en innovaties

De Polo staat niet alleen voor technische innovaties, maar ook voor betaalbare mobiliteit voor iedereen. Met state-of-the-art technologie en een eerlijke prijs-prestatieverhouding heeft de Polo al zes generaties lang bijgedragen aan mobiliteit. Of het nu voor de eerste rijlessen is, voor sportief rijplezier of als gezinsauto: de Polo heeft voor velen blijvende herinneringen gecreëerd en zal dat tot ver in de toekomst blijven doen. Het model is in Nederland zelfs de meest voorkomende auto in het rijdende wagenpark.

Flashback: een kleine auto pakt groots uit

De eerste generatie Polo die in maart 1975 werd gepresenteerd, was gebaseerd op de Audi 50. In licht gewijzigde vorm ging hij in Wolfsburg in serieproductie als de Volkswagen Polo. Met zijn strakke, functionele design sloot de Polo perfect aan bij de tijdgeest. De lichtgewicht auto was efficiënt, praktisch en betaalbaar en werd ook gekenmerkt door wendbaarheid, zeer goede rijeigenschappen en zuinige motoren. Kernwaarden die als blauwdruk hebben gediend voor alle generaties die erop volgden.

Evolutie over zes generaties

Met elke generatie werd de kleine auto verder verfijnd. De Polo II bracht vanaf 1981 een aantal verbeteringen, waaronder meer ruimte, comfort én moderne motoren. In 1987 zag de gelimiteerde speciale serie Polo Coupé GT G40 het licht. Een nieuwe sprong voorwaarts volgde in de derde generatie vanaf 1994, ook op technologisch vlak. De Polo III was een van de eerste auto's in zijn klasse die standaard van airbags werd voorzien. In 1998 was de Polo voor het eerst verkrijgbaar als snelle GTI. Vanaf de vierde generatie bood de groter gegroeide Polo een nieuw niveau van comfort en veiligheid, met standaard voor- en zijairbags, stuurbekrachtiging en ABS. De Polo V zag de introductie van een groot aantal digitale innovaties: vanaf 2009 maakten infotainment- en assistentiesystemen het rijden comfortabeler dan ooit. De Polo V maakte ook indruk in de autosport: met de Polo R WRC won Volkswagen vanaf 2013 vier keer op rij de titel in het Wereldkampioenschap Rally. De zesde generatie was gebaseerd op de modulaire transversale matrix (MQB) en zette in 2017 nieuwe standaarden op het gebied van connectiviteit, veiligheid en rijdynamiek. De Polo werd nog digitaler en innovatiever met de productupgrade in 2021. De compacte auto beschikt over assistentie- en comfortsystemen die anders alleen bekend zijn uit hogere voertuigklassen.

Levende geschiedenis

Volkswagen Classic trapt het jubileumjaar van de Polo krachtig af en presenteert de komende maanden historische modellen uit de eigen collectie. De Bremen Classic Motorshow geeft het startschot van 31 januari tot 2 februari 2025. Twee vroege exemplaren zijn hier te zien: een Oceanic Blue Polo L uit 1975 en een unieke hill-climb Polo uit 1977.