NIEUWE LANCIA GAMMA KOMT UIT ITALIË, MET HYBRIDE EN ELEKTRISCHE AANDRIJVING

Tijdens een rondetafelgesprek van Stellantis met minister Adolfo Urso bij het Ministerie van ‘Ondernemingen en Made in Italy’, sprak Jean‑Philippe Imparato, (Chief Operating Officer van Stellantis voor de regio Expanded Europe) opnieuw zijn vertrouwen uit in Italië als auto-producerend land.

Imparato benadrukte specifiek de leidende rol die Lancia hierin zal spelen. Het merk ondergaat momenteel een ware renaissance met nieuwe modellen, showrooms en internationale uitbreiding waarmee Lancia zijn positie in het premiumsegment herovert. Daarnaast bevestigt Stellantis dat de nieuwe Lancia Gamma in het Italiaanse Melfi (Potenza) wordt geproduceerd. Deze iconische fabriek is geselecteerd vanwege de superieure productiekwaliteit en strategische rol in de transitie naar elektrische mobiliteit.