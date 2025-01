'Benzineauto is straks alleen nog betaalbaar voor hogere inkomens'

Hoewel elektrisch rijden op de korte termijn ongunstiger wordt door overheidsbeleid, is dat op langere termijn omgekeerd: elektrisch rijden wordt toegankelijker voor de massa dan rijden op fossiele brandstof. Over een aantal jaar kunnen alleen rijkere mensen zich nog een benzineauto permitteren. Dit zegt Edwin Groot-Kabalt van Windkracht5.

De prijzen van elektrische auto's zijn de afgelopen jaren fors gedaald. Zo is de prijs van lithiumbatterijen in 14 jaar tijd gedaald tot nog maar een tiende van de oorspronkelijke prijs. Ook de productiekosten van elektrische auto’s nemen af omdat er steeds meer schaalvergroting en efficiëntie is. Daarbij is de concurrentie volop aanwezig en ook dat leidt tot lagere prijzen.

Hard op de rem

Toch gaat het nog even duren voordat de massa elektrisch rijdt. Want helaas trapt de overheid intussen hard op de rem. De benzineauto en vooral het tanken is een melkkoe voor onze overheid. Die koe moet zo lang mogelijk in leven blijven, is het idee. Dus de overgang van benzine naar elektrisch wordt niet gestimuleerd, maar ontmoedigd, zoals met het stopzetten van aanschafsubsidies.

Dit beleid is oneerlijk voor mensen met lagere inkomens, omdat zij met de dure fossiele auto blijven zitten. Veel beter is het om de transitie naar elektrisch te stimuleren met betalen naar gebruik. Niet het bezit van een auto telt dan, maar de gereden kilometers. Wie meer rijdt en meer uitstoot, betaalt daarvoor een prijs. Mensen met een klein inkomen hebben ook vaak kleinere auto’s en rijden minder.

Ook zou de overheid kunnen verplichten dat al het zakelijke verkeer elektrisch wordt. Dan komen er binnen een paar jaar veel elektrische tweedehands auto’s op de markt, tegen een gunstige prijs. Zo blijft de staatskas intact en wordt overstappen naar elektrisch tóch aantrekkelijk voor een grote groep.