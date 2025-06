Nieuwe Opel Frontera nu ook met slimme, praktische daktent van Thule

Amsterdam, 28 mei 2025 – De robuust vormgegeven SUV is ruim, praktisch en aantrekkelijk geprijsd. Nu komt daar een extra troef bij voor avontuurlijke kampeerders: de Thule Foothill‑daktent. Die is verkrijgbaar via het Opel‑accessoireprogramma en maakt van de Frontera een ideale reisgenoot voor korte trips in de buitenlucht – zonder dat een hotel geboekt hoeft te worden.

Vrijheid voor elke dag: de Frontera als outdoor‑held



De Opel Frontera is standaard geëlektrificeerd en combineert slimme oplossingen met comfort, zoals de gepatenteerde Intelli‑Seats, een smartphonehouder en verstelbare lussen voor bijvoorbeeld een tablet. Met een bagageruimte van circa 1.600 liter biedt de Frontera bovendien ruimte genoeg voor de bagage en sportuitrusting. Met de optionele dakrails kan de SUV op het dak stationair een gewicht tot 240 kg dragen. Daarmee biedt de 4,38 meter lange Frontera perfecte mogelijkheden voor een weekendje weg of overnachtingen op reis en op een meerdaags festival – in een daktent op het dak.