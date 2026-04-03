Toyota Yaris uitgeroepen tot Occasion van het Jaar 2026

De Toyota Yaris is door het onafhankelijke vakblad Automotive uitgeroepen tot Occasion van het Jaar 2026. Tijdens het Automotive Remarketing Event 2026 in Den Haag is de prijs uitgereikt. De auto biedt volgens de vakjury het beste totaalpakket met sterke producteigenschappen, een goede restwaarde, uitgebreide garantievoorwaarden en Toyota's sterke dealerorganisatie.

Al jarenlang is de Toyota Yaris een vaste waarde in de Occasion van het Jaar-verkiezing van Automotive. Dit jaar gaat de Yaris er met de winst vandoor. Volgens de achtkoppige vakjury biedt de Yaris het beste totaalpakket, onder meer door de sterke producteigenschappen en de dealerorganisatie. De jury roemt de bouwkwaliteit, restwaarde, betrouwbaarheid, garantievoorwaarden en de ondersteuning vanuit het dealernetwerk. "De keuze voor hybride in plaats van elektrisch betaalt zich uit," constateert een van de juryleden. "De kwaliteit blijft zeer goed en de Yaris is al lang een auto met korte statijden en goede verkoopcijfers. Een echte topper."