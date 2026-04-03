Ford introduceert volledig elektrische Transit City voor efficiënte stadsdistributie

Ford Pro breidt het Transit-gamma uit met de nieuwe volledig elektrische Transit City, ontwikkeld voor stedelijke distributie en werkzaamheden in zero-emissiezones.

Elektrische aandrijflijn met LFP-batterij en rijbereik tot 254 kilometer (WLTP)1. Praktisch laadvolume tot 8,5 m³, laadvermogen tot 1.235 kg en drie carrosserievarianten. Lage gebruikskosten door efficiënte elektrische aandrijflijn, service-intervallen tot 40.000 kilometer en ondersteuning door het Europese Ford Pro-servicenetwerk.