Nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV ANWB Trekauto van het Jaar 2025

De geavanceerde plug-in hybride SUV overtuigde de vakjury met zijn uitzonderlijke trekkracht, onverstoorbare wegligging, royale binnenruimte en uitstekend zitcomfort. Dat zijn volgens de jury essentiële eigenschappen voor iedereen die met een caravan of aanhanger op pad gaat.

De ANWB-jury roemt met name “de enorme trekkracht van de half-elektrische aandrijflijn, de onverstoorbare wegligging en de riante binnenruimte.” Ook de intuïtieve en meer conventionele bediening met knoppen in plaats van enkel hypermoderne schermbediening viel in de smaak. In de woorden van de jury: “Zeker als je met de caravan op pad bent, wil je je volledig kunnen focussen op de weg.”