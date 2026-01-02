Productie nieuwe Nissan LEAF van start in Sunderland

Met de aftrap in de vernieuwde fabriek in Sunderland (VK) brengt Nissan zijn EV36Zero-visie tot leven, waarbij de productie van elektrische voertuigen, de productie van accu's en het gebruik van hernieuwbare energie samenkomen.

Voor de productie van de nieuwe LEAF in het Britse Sunderland is 450 miljoen pond geïnvesteerd in Nissans activiteiten en toeleveringsketen in de regio. De productiestart markeert de terugkeer van het model dat ruim tien jaar geleden de massaproductie van elektrische auto's op gang bracht.