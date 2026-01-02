Renault Filante Record 2025 rijdt 1.008 kilometer zonder opladen in minder dan 10 uur

Elektrische conceptauto vestigt record met een gemiddelde snelheid van 102 km/u en een verbruik van 7,8 kWh/100 km. Dat deed het studiemodel op één acculading van 87 kWh – dezelfde capaciteit als die van de Scenic E-Tech electric – waarmee hij aantoont dat dit rijbereik haalbaar is onder omstandigheden die vergelijkbaar zijn met snelwegverkeer.

Bij aankomst had de Filante Record 2025 nog 11% accucapaciteit over, voldoende voor nog eens 120 km rijden bij snelheden boven 100 km/u. Windtunneltesten in het voorjaar leidden tot een ingrijpend herontwerp, wat het enorme belang van aerodynamica voor de efficiëntie onderstreepte. Dit laboratorium op wielen weegt slechts 1.000 kg en is voorzien van geavanceerde technologie zoals steer-by-wire en brake-by-wire, ultralichte materialen, 3D-geprinte onderdelen en meer.

Binnenkort verschijnt een driedelige miniserie waarin de kijker wordt meegenomen achter de schermen – met de spanning die zich opbouwt tot het moment waarop het record wordt gevestigd.