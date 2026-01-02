Leapmotor toont drie primeurs op Autosalon in Brussel

Opel begint vol energie aan 2026 met een uitgebreide presentatie op de Autosalon in Brussel, die plaatsvindt van 9 tot en met 18 januari. Tijdens de 102e editie van deze internationale autoshow beleven de nieuwe Opel Astra en Astra Sports Tourer hun wereldpremière.

Beide modellen zijn scherper gelijnd en technisch innovatiever dan ooit. Ze beschikken voor het eerst over het permanent verlichte Opel Blitz-logo in het midden van de gemoderniseerde Opel Vizor, geflankeerd door de baanbrekende adaptieve Intelli-Lux HD-koplampen.

Duidelijk is te zien dat de nieuwe Astra elementen bevat van de Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Dit nieuwste high-performance conceptmodel van Opel laat zien hoe de digitale en de echte wereld samensmelten en zorgt voor fascinerende OMG! GSE-gevoel. Hetzelfde geldt voor de nieuwe Opel Mokka GSE, die inmiddels te bestellen is. De winnaar van het 'Golden Steering Wheel 2025' van Auto Bild en Bild am Sonntag in de categorie beste kleine auto, vertegenwoordigt het volgende niveau van 'Grand Sport Electric'. Dit snelste volledig elektrische productie-Opel, met 207 kW (281 pk), brengt rally-DNA naar de openbare weg.