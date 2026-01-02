Defender verkent en valideert route van Dakar Rally

Als officiële autopartner van de Dakar Rally ondersteunt het Britse avonturenmerk Defender 's werelds zwaarste offroad‑rally op meerdere manieren. In het kader van de vierjarige samenwerking stelt Defender een vloot van zes speciaal geprepareerde auto's ter beschikking aan de organisatie voor routeverkenning.

De eerste twee Defenders zijn inmiddels al onderweg en ingezet voor het verkennen en valideren van het parcours van de Dakar Rally 2026.

De unieke uitdaging van de Dakar Rally, die jaarlijks honderden deelnemers en uiteenlopende equipes verwelkomt, schuilt in de extreem veeleisende routes die door de organisatie worden uitgezet. Over een periode van 10 tot 15 dagen worden duizenden kilometers afgelegd door de afgelegen woestijngebieden van Saoedi‑Arabië. Derhalve stellen de Dakar‑officials hoge eisen aan de capaciteiten en duurzaamheid van de verkenningsauto's. Elk competitief traject moet volledig worden getest en gevalideerd voordat het definitieve parcours kan worden vastgesteld en gefinaliseerd.