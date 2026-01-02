Twee aanhoudingen in Den Bosch na mishandeling tijdens carnaval

Het slachtoffer liep hoofdletsel en zwaar beenletsel op. De verdachten, een 20-jarige man uit Oss en een 24-jarige man uit Heeswijk-Dinther, zijn na verhoor weer in vrijheid gesteld. Ze blijven nog altijd verdachten in het onderzoek.

Op carnavalsvrijdag 28 februari 2025 werd het slachtoffer op de Samuel Morsestraat in Den Bosch mishandeld door twee verdachten, mogelijk omdat het slachtoffer hen had aangesproken op hun gedrag. Daarbij werd zeer waarschijnlijk ook een lachgascilinder gebruikt. Het tweetal vluchtte daarna weg, maar kwamen meerdere keren in het zicht van bewakingscamera’s.

