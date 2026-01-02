Brandstichting en mishandeling in Putte

De politie zoekt getuigen van een brandstichting bij een wooncomplex aan de Beukendreef in Putte. Meerdere personen vernielden tijdens de jaarwisseling de ruiten van het pand en gooiden vuurwerk naar binnen. Hierdoor ontstond er brand. Toen de bewoonster en haar vriend bij de woning waren, werd de man buiten de woning flink mishandeld.

De bewoonster van het pand, een voormalig woonzorgcentrum, en haar 40-jarige vriend net na de jaarwisseling bij haar woning waren, werden zij verrast door een grote groep jongeren die zich rondom het pand hadden verzameld. Tussen 00.15 uur en 00.30 uur gooide de groep stenen door de ramen. Vervolgens werd er vuurwerk naar binnen gegooid. Vrijwel direct ontstond er brand.

De man en vrouw probeerden de jongeren tegen de houden, maar de man werd bekogeld met vuurwerk. Meerdere jongeren schopten hem, waardoor hij vermoedelijk tijdelijk het bewustzijn verloor. De vrouw had ondertussen de hulpdiensten gebeld. De brand werd geblust en de man werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er is aangifte gedaan.

De politie doet onderzoek naar de brandstichting en mishandeling.